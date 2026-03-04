04/03/2026
Prefeitura de Cruzeiro do Sul constrói trapiches em bairros do município

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Defesa Civil Municipal, está construindo trapiches, nos bairros do Telégrafo, São José e Várzea, garantindo mais segurança, mobilidade e dignidade aos moradores. As equipes atuam nesta quarta-feira, 4, na conclusão do acesso de um trapiche na Rua Rio Grande do Norte, no bairro do Telégrafo.

Só neste início de ano já foram construídos mais de 500 metros de acesso. Os trapiches são passarelas construídas com madeira, e funcionam como “estradas” para muitas famílias do município. Nas regiões de topografia acidentada, com presença de valas e áreas alagadas, essas estruturas são essenciais para assegurar o deslocamento seguro da população.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil Municipal, Damasceno Júnior, o trabalho segue critérios de prioridade, atendendo principalmente pessoas com deficiência, idosos, gestantes e crianças.

“Os trapiches aqui em Cruzeiro do Sul são a realidade de algumas comunidades que foram povoadas em áreas de difícil acesso. Para chegar às casas, as pessoas precisam dessas vias de madeira. Nossa prioridade é atender quem mais precisa, especialmente pessoas com deficiência, idosos e famílias em situação de maior vulnerabilidade”, explicou.

A intervenção no bairro do Telégrafo ocorreu após vistoria técnica realizada pela equipe. Durante a inspeção, foi constatada a necessidade urgente da obra. Somente nesta localidade, já foram construídos aproximadamente 90 metros de trapiche, e os serviços continuarão até que toda a travessia seja concluída.

Segundo Damaceno Júnior, neste ano já foram executados trapiches em diferentes bairros, como Várzea e São José, contemplando pequenas e grandes demandas.

Moradora há mais de 20 anos na região, Joanita Moura da Silva relata que o acesso era extremamente precário. “Era só um córrego. Agora ficou maravilhoso. Eu estava preocupada com a volta às aulas, como as crianças iam passar por dentro da lama, e está ficando maravilhoso”, destacou.

O morador José Maria também ressaltou as dificuldades enfrentadas antes da obra. “Estava tudo quebrado. Agora melhorou bastante. Deu certo, e a gente agradece”, afirmou.

Raimundo Nonato Dantas, que trabalha no período noturno, reforçou a importância da melhoria. “Eu chego uma ou duas horas da madrugada e era muito difícil passar por aqui, principalmente com as valas cheias. Agora ajuda muito, principalmente para os idosos e para todos que passam por aqui”, disse.

O levantamento atual aponta a necessidade de quase três quilômetros de novas construções em diversas áreas do município, que serão realizadas de acordo com o planejamento da Defesa Civil, conforme as necessidades de cada local.

