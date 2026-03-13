Prefeitura de Cruzeiro do Sul entrega material escolar e fardamento a 12 mil alunos

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Educação, iniciou nesta sexta-feira, 13, a entrega de kits de material escolar e o fardamento para alunos da rede municipal de ensino.

A ação começou pela Creche Irmã Suzana e a Escola de Ensino Fundamental 21 de Abril, ambas no bairro Miritizal. O prefeito Zequinha Lima acompanhou o início das entregas ao lado da secretária municipal de Educação, Rosa Lebre, e da equipe da secretaria.

A distribuição seguirá nos próximos dias nas demais escolas do município, beneficiando mais de 12 mil estudantes da rede pública de Cruzeiro do Sul. Durante a entrega, o prefeito destacou que a iniciativa busca fortalecer a educação e também contribuir com a economia das famílias.“Este é um momento muito importante.

Todos os anos entregamos um kit escolar com mochila para cada aluno, e este ano acrescentamos o fardamento para ajudar os pais na economia dentro de casa.

Cada aluno vai receber dois conjuntos de uniforme escolar, para que todos possam chegar identificados na escola. É uma forma de valorizar a educação e mostrar que estamos atentos e cuidando das nossas crianças”, afirmou o prefeito.

A secretária de Educação, Rosa Lebre, explicou que a entrega está sendo realizada presencialmente em cada unidade escolar para garantir que todos os alunos recebam os materiais.

“Hoje estamos iniciando a entrega dos kits escolares e dos uniformes. Estamos fazendo isso pessoalmente em cada escola, por isso pedimos um pouco de paciência, porque todos vão receber. Neste primeiro momento garantimos um fardamento para cada estudante, e com o apoio de parceiros, até o mês de junho faremos a entrega do segundo uniforme”, destacou a secretária.

Entre os estudantes que receberam o material, Israel Martins, do 5º ano, da Escola 21 de abril, comemorou a novidade. “Eu fiquei muito feliz em receber meu material e o uniforme novo. Agora posso estudar com tudo organizado e vir para a escola bem preparado”, agradeceu o estudante.