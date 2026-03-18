Prefeitura de Cruzeiro do Sul lança 6 Feira do Peixe com expectativa de venda de 8 toneladas de pescado

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pesca, realizou na manhã desta quarta-feira,18, o lançamento oficial da 6 Feira do Peixe no Mercado João Machado, no bairro Remanso. O evento acontecerá entre os dias 31 de março a 3 de abril e promete movimentar a economia local durante o período da Semana Santa.

A cerimônia de abertura contou com a presença do prefeito Zequinha Lima, além de representantes do Sindicato dos Pescadores, Sindicato Rural, vendedores de pescado e vereadores do município. Ao todo, 49 vendedores vão participar da feira, que neste ano traz uma estrutura ampliada e diversificada para atender a população.

Além da comercialização de pescado, a feira contará com a venda de verduras, produtos da agricultura familiar, além de dois restaurantes que irão oferecer refeições à base de peixe. A programação inclui ainda concursos, sorteios e apresentações culturais, tornando o evento também uma opção de lazer para as famílias.

Investimentos na Piscicultura

Durante a abertura, o prefeito Zequinha Lima destacou os investimentos realizados nos últimos anos para fortalecer a piscicultura no município. Mais de R$ 4 milhões foram aplicados entre 2023 e 2024, resultando na construção de cerca de 656 tanques na zona rural, além da distribuição de alevinos e acompanhamento técnico aos produtores.

“O que estamos vendo hoje é fruto de um trabalho construído ao longo dos últimos anos. Este ano já teremos peixe suficiente para atender a população durante a Semana Santa, resultado direto dos investimentos na produção local. Nosso objetivo é garantir alimento de qualidade e mais barato na mesa das famílias”, afirmou o prefeito.

Zequinha Lima também ressaltou a importância do Mercado João Machado como espaço de fortalecimento da economia local. Segundo ele, o espaço foi pensado para dar oportunidade aos pequenos produtores e comerciantes. “Aqui temos peixe, carne, verduras e refeições prontas, tudo com qualidade e preços acessíveis. A feira vem para consolidar ainda mais esse espaço”, completou.

O secretário municipal de Agricultura, Nildson Moura, destacou que a feira é uma tradição no município e reforça tanto a cultura quanto a economia local. Ele enfatizou que, em 2025, a produção de peixe em cativeiro já superou em 51% a produção oriunda dos rios, evidenciando o sucesso das políticas públicas voltadas ao setor.

“Estaremos com 49 bancas de feirantes, além de sete boxes com açougue, restaurantes e lanchonetes. Teremos peixe de cativeiro e também dos rios, garantindo diversidade e qualidade. A feira é um momento de integração, lazer e fortalecimento da economia”, destacou o secretário.

Entre os produtores rurais, a expectativa também é positiva. O piscicultor Adriano Almeida, morador da comunidade BR-307, destacou a importância do incentivo da Prefeitura para o crescimento da produção nas comunidades. Segundo ele, os investimentos recentes impulsionaram a piscicultura e já refletem diretamente na participação dos produtores na feira.

“Hoje os produtores estão muito satisfeitos. Esse programa de incentivo à piscicultura ajudou a alavancar a produção nas comunidades. Já temos produtores com boa quantidade de peixe pronta para comercialização, inclusive pequenos produtores que agora têm oportunidade de vender diretamente”, afirmou.

Adriano também ressaltou o apoio da gestão municipal na melhoria do escoamento da produção.De acordo com ele, cerca de cinco produtores da comunidade devem participar da feira, com uma estimativa de até 10 toneladas de peixe para comercialização. Esta será a primeira participação do grupo no evento.

Para os comerciantes do Mercado João Machado, a realização da feira no local também representa uma oportunidade de crescimento. O vendedor Cruz Aragão acredita que o evento ajudará a divulgar ainda mais o espaço. “Hoje vendo cerca de 50 quilos por semana, mas durante a feira a expectativa é chegar a mil quilos vendidos”, destacou.

Já a comerciante Cleomilda Santos, que trabalha com alimentação, espera aumento significativo nas vendas. Ela vai contratar mais quatro pessoas para ajudar nas vendas durante o evento. “Com essa feira, a expectativa é melhorar muito. A gente já vem crescendo, e agora com mais movimento, vamos precisar reforçar a equipe para atender bem todo mundo”, afirmou.