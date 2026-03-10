Prefeitura de Cruzeiro do Sul leva atendimento itinerante do Bolsa Família à Vila Santa Luzia

10/03/2026
ContilPop
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul vai realizar nesta quarta-feira, 11, um atendimento itinerante do Programa Bolsa Família e Cadastro Único para os beneficiários de programas sociais do Governo Federal, na quadra da Vila Santa Luzia, BR 364, de 8h às 16 horas.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

Serão ofertados os serviços de uns clusão de novas famílias no CADÚNICO, atualização e transferência cadastral, visitas domiciliares, informações sobre o Benefício de Prestação Continuada( BPC),critérios para concessão e manutenção de benefício, acompanhamento do Bolsa Família na saúde com aferição de peso, altura e Carteira de Vacinação.

A Coordenadora do Programa Bolsa Família de Cruzeiro do Sul e Secretária Adjunta de Assistência Social e Cidadania, Lúcia Sarah, enfatizou que a ação evita que as pessoas possam se deslocar até a cidade.

“É um pedido do Prefeito Zequinha Lima que possamos levar esses serviços para as comunidades, com isso estamos realizando diversos atendimentos em várias comunidades para que possamos atualizar os cadastros no CADÚNICO e Bolsa Família. Nosso objetivo é atender essas famílias nas próprias comunidades evitando suas vindas na cidade para realizar esses serviços e consequentemente gaste seus recursos”, destacou.

Os interessados deverão levar para o atendimento os documentos obrigatórios para o responsável familiar do cadastro:

Documento oficial com foto (RG, CNH); CPF; Comprovante de residência no nome de um dos integrantes da família, Carteira de Gestação (se houver).

Para demais componentes (menores, dependentes, outros):

Certidão de nascimento ou identidade; Carteira de trabalho, se houver; CPF (obrigatório); Título de eleitor, se houver.

Também serão realizados atendimentos de saúde no local.

