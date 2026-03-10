Prefeitura de Cruzeiro do Sul leva atendimento itinerante do Bolsa Família à Vila Santa Luzia

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul vai realizar nesta quarta-feira, 11, um atendimento itinerante do Programa Bolsa Família e Cadastro Único para os beneficiários de programas sociais do Governo Federal, na quadra da Vila Santa Luzia, BR 364, de 8h às 16 horas.

Serão ofertados os serviços de uns clusão de novas famílias no CADÚNICO, atualização e transferência cadastral, visitas domiciliares, informações sobre o Benefício de Prestação Continuada( BPC),critérios para concessão e manutenção de benefício, acompanhamento do Bolsa Família na saúde com aferição de peso, altura e Carteira de Vacinação.

A Coordenadora do Programa Bolsa Família de Cruzeiro do Sul e Secretária Adjunta de Assistência Social e Cidadania, Lúcia Sarah, enfatizou que a ação evita que as pessoas possam se deslocar até a cidade.

“É um pedido do Prefeito Zequinha Lima que possamos levar esses serviços para as comunidades, com isso estamos realizando diversos atendimentos em várias comunidades para que possamos atualizar os cadastros no CADÚNICO e Bolsa Família. Nosso objetivo é atender essas famílias nas próprias comunidades evitando suas vindas na cidade para realizar esses serviços e consequentemente gaste seus recursos”, destacou.

Os interessados deverão levar para o atendimento os documentos obrigatórios para o responsável familiar do cadastro:

Documento oficial com foto (RG, CNH); CPF; Comprovante de residência no nome de um dos integrantes da família, Carteira de Gestação (se houver).

Para demais componentes (menores, dependentes, outros):

Certidão de nascimento ou identidade; Carteira de trabalho, se houver; CPF (obrigatório); Título de eleitor, se houver.

Também serão realizados atendimentos de saúde no local.