Prefeitura de Cruzeiro do Sul realiza mais de 160 atendimentos durante ação itinerante na Vila Santa Luzia

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Coordenação do Programa Bolsa Família, realizou nesta quarta-feira, 11, na quadra de esportes da vila Santa Luzia, localizada na BR 364, 162 atendimentos da ação itinerante do Programa Bolsa Família e Cadastro Único para os beneficiários de programas sociais do Governo Federal.

A ação contou com 83 atualizações cadastrais, 7 Inclusões no Programa Bolsa Família, 2 transferências de benefícios, 48 informações gerais e 22 visitas domiciliares, totalizando 162 famílias atendidas na localidade.

A Coordenadora do Programa Bolsa Família e Secretária Adjunta de Assistência Social e Cidadania, Lúcia Sarah, destacou que a gestão do Prefeito Zequinha Lima tem atendido às famílias nas comunidades com o objetivo de evitar a vinda dessas famílias à cidade, o que gera custo para elas.

“Nosso objetivo é levar nossos serviços nas comunidades porque é mais fácil irmos até nossos beneficiários do que ele virem até o prédio do Bolsa Família. Nosso prefeito Zequinha nos pediu para realizarmos esses atendimentos e tem nos dado a estrutura necessária para chegarmos às comunidades rurais e bairros mais distantes de nossa cidade”, disse ela.