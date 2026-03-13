14/03/2026
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Prefeitura de Cruzeiro do Sul reforça parceria com Fazenda da Esperança Maria Madalena

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A Prefeitura de Cruzeiro do Sul mantém uma importante parceria com a Fazenda da Esperança Maria Madalena, instituição ligada à Igreja Católica, que realiza um trabalho de acolhimento e recuperação de mulheres em situação de dependência química. Por meio de convênio com o município, a prefeitura contribui para fortalecer as atividades desenvolvidas no local, que há anos atua ajudando a reconstruir histórias e salvar vidas.

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Nesta sexta-feira,13, o prefeito Zequinha Lima visitou a instituição acompanhado da secretária municipal de Assistência Social e Cidadania, Milca Oliveira. Durante a visita, o prefeito participou de um café da manhã com a equipe da casa, voluntárias e mulheres acolhidas, em um momento de diálogo, acolhimento e reconhecimento ao trabalho realizado pela instituição.

Para Zequinha,a parceria com a Fazenda da Esperança representa um compromisso com a vida e com a recuperação de pessoas que precisam de apoio para recomeçar.“Esse é um trabalho que merece todo o nosso respeito e apoio. A Fazenda da Esperança desenvolve uma missão muito importante, que é acolher essas mulheres e ajudá-las a reconstruir suas vidas com dignidade, fé e esperança. Fiquei emocionado ao ouvir a história de vida delas. A prefeitura tem orgulho de ser parceira dessa iniciativa, porque sabemos que aqui vidas estão sendo transformadas”, destacou o prefeito.

A presidente da Casa Maria Madalena, ex primeira dama de Cruzeiro do Sul e do Acre,Beatriz Cameli, explicou que o trabalho realizado na instituição é baseado no cuidado, na paciência e no amor, buscando restaurar a autoestima e a dignidade das mulheres que chegam ao local.“É um trabalho de muito cuidado, de muita paciência, de muito amor e sobretudo de entrega. Aqui chegam mulheres muitas vezes despedaçadas em todos os sentidos, com a autoestima muito baixa e com muitas marcas da vida. Então nós tentamos ajudá-las a recuperar aquilo que perderam, por meio do aconselhamento, da convivência, da espiritualidade e do trabalho. Nosso objetivo é reconstruir essas almas femininas e devolver a elas a esperança de uma nova vida”, explicou.

Ela também destacou a importância da parceria com a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, que contribui para o funcionamento da casa e para o atendimento das acolhidas.“Essa parceria é muito importante porque nós somos como braços que ajudam o poder público a lidar com situações difíceis que acontecem na sociedade, como o uso de drogas. Muitas mulheres chegam aqui buscando ajuda, e esse apoio da prefeitura nos ajuda a manter a casa, com transporte para atendimento médico, compra de remédios e produtos de higiene. Toda parceria é bem-vinda e faz diferença no nosso trabalho”, afirmou.

A coordenadora geral da casa, Evany de Souza, explica que atualmente a comunidade terapêutica acolhe mulheres e também seus filhos, oferecendo um ambiente de cuidado e convivência familiar.“Hoje temos nove mulheres acolhidas e 11 crianças. Muitas delas vêm acompanhando as mães, porque às vezes não têm com quem deixar os filhos ou não querem ficar longe deles. Aqui trabalhamos com um tripé que é o trabalho, a convivência e a espiritualidade. Procuramos oferecer ocupação, atividades e também cursos e oficinas para que elas possam aprender algo novo e ter uma oportunidade de recomeçar quando voltarem para a sociedade”, destacou.

Histórias emocionantes que espelham novas mulheres

Entre as histórias que mostram a força do trabalho realizado na instituição está a de Maria Alderlândia de Freitas. Hoje uma das coordenadoras na Fazenda da Esperança, ela já foi acolhida pela casa e conseguiu reconstruir sua vida. “Eu fiz meu tratamento aqui durante um ano e foi uma experiência muito transformadora. Cheguei muito ferida, com muitas dores, e encontrei aqui um caminho de recuperação. Hoje continuo na Fazenda da Esperança ajudando outras mulheres a seguirem em frente. Aqui a gente encontra o amor de Deus e a oportunidade de mudar de vida”, contou emocionada.

A Fazenda da Esperança Maria Madalena funciona há oito anos em Cruzeiro do Sul e conta com o trabalho de voluntárias e colaboradores que se dedicam diariamente à missão de acolher, cuidar e oferecer uma nova oportunidade para mulheres que buscam se libertar da dependência química e reconstruir suas vidas.

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