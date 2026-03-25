Prefeitura de Jordão: inscrições para seleção encerram nesta semana

A Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura (SEMEC) da Prefeitura de Jordão, no Acre, está com inscrições abertas para dois processos seletivos estratégicos.

O objetivo é a contratação temporária de Agentes Educadores para o programa “Caminho da Educação do Campo – Primeira Infância”. As oportunidades são destinadas a profissionais com nível médio completo que desejam atuar no atendimento da Educação Infantil e da Educação Escolar Indígena em regiões de difícil acesso do município.

De acordo com o levantamento do portal PCI Concursos, as inscrições devem ser realizadas de forma presencial e o prazo final termina nesta sexta-feira, 27 de março de 2026. A iniciativa visa fortalecer o ensino na base, garantindo que crianças em comunidades isoladas tenham acesso à educação de qualidade.

Vagas e jornada de trabalho

A Prefeitura de Jordão dividiu as oportunidades para cobrir as necessidades específicas de cada localidade, respeitando as particularidades culturais e geográficas da região.

Comunidades Indígenas: 19 vagas para Agente Educador.

Zona Rural: 10 vagas para Agente Educador.

Carga Horária: A jornada semanal é de 30 horas para ambos os cargos.

Remuneração: O salário mensal fixado é de R$ 1.621,00.

Resumo do Cronograma: Prefeitura de Jordão (2026)

Confira os horários e locais para não perder a chance de se inscrever:

Etapa / Local Datas e Horários Local de Inscrição Inscrições (Geral) Até 27 de março (Sexta) Prédio da SEMEC (Av. Francisco Dias) Horário (Zona Rural) 08h às 12h e 14h às 17h Avenida Francisco Dias, s/n, Jordão/AC Horário (Indígenas) 07h30 às 11h30 e 13h30 às 17h Avenida Francisco Dias, s/n, Jordão/AC Prova Objetiva (Rural) 19 de abril de 2026 Escola Bernardo Abdon da Silva Entrevista (Indígena) 13 e 14 de abril de 2026 Prédio da SEMEC

Conforme consta no PCI Concursos, os métodos de seleção variam conforme o público-alvo. Enquanto os candidatos da zona rural passarão por uma prova objetiva de conhecimentos, os candidatos das comunidades indígenas serão submetidos a uma entrevista de prática pedagógica escolar. Essa diferenciação busca avaliar as competências necessárias para lidar com o contexto multicultural e os desafios da educação do campo. Os interessados devem comparecer à SEMEC munidos da documentação exigida nos editais completos para garantir a participação nesta última semana de março.

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