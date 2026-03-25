Prefeitura de Jordão: inscrições para seleção encerram nesta semana

A Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura (SEMEC) da Prefeitura de Jordão, no Acre, está com inscrições abertas para dois processos seletivos estratégicos.
O objetivo é a contratação temporária de Agentes Educadores para o programa “Caminho da Educação do Campo – Primeira Infância”. As oportunidades são destinadas a profissionais com nível médio completo que desejam atuar no atendimento da Educação Infantil e da Educação Escolar Indígena em regiões de difícil acesso do município.
De acordo com o levantamento do portal PCI Concursos, as inscrições devem ser realizadas de forma presencial e o prazo final termina nesta sexta-feira, 27 de março de 2026. A iniciativa visa fortalecer o ensino na base, garantindo que crianças em comunidades isoladas tenham acesso à educação de qualidade.
Vagas e jornada de trabalho
A Prefeitura de Jordão dividiu as oportunidades para cobrir as necessidades específicas de cada localidade, respeitando as particularidades culturais e geográficas da região.
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Comunidades Indígenas: 19 vagas para Agente Educador.
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Zona Rural: 10 vagas para Agente Educador.
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Carga Horária: A jornada semanal é de 30 horas para ambos os cargos.
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Remuneração: O salário mensal fixado é de R$ 1.621,00.
Resumo do Cronograma: Prefeitura de Jordão (2026)
Confira os horários e locais para não perder a chance de se inscrever:
|Etapa / Local
|Datas e Horários
|Local de Inscrição
|Inscrições (Geral)
|Até 27 de março (Sexta)
|Prédio da SEMEC (Av. Francisco Dias)
|Horário (Zona Rural)
|08h às 12h e 14h às 17h
|Avenida Francisco Dias, s/n, Jordão/AC
|Horário (Indígenas)
|07h30 às 11h30 e 13h30 às 17h
|Avenida Francisco Dias, s/n, Jordão/AC
|Prova Objetiva (Rural)
|19 de abril de 2026
|Escola Bernardo Abdon da Silva
|Entrevista (Indígena)
|13 e 14 de abril de 2026
|Prédio da SEMEC
Conforme consta no PCI Concursos, os métodos de seleção variam conforme o público-alvo. Enquanto os candidatos da zona rural passarão por uma prova objetiva de conhecimentos, os candidatos das comunidades indígenas serão submetidos a uma entrevista de prática pedagógica escolar. Essa diferenciação busca avaliar as competências necessárias para lidar com o contexto multicultural e os desafios da educação do campo. Os interessados devem comparecer à SEMEC munidos da documentação exigida nos editais completos para garantir a participação nesta última semana de março.