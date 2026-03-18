Prefeitura de Rio Branco abre crédito suplementar de mais de R$ 1,5 milhão

A Prefeitura de Rio Branco abriu crédito suplementar no valor de R$ 1.557.864,41 ao Orçamento Municipal para reforço das dotações orçamentárias. O decreto foi publicado na edição desta quarta-feira (18) do Diário Oficial do Estado (DOE).

O credito suplementar é destinado à Secretaria Municipal de Educação (Seme), para o departamento de Ensino, manutenção do salário educação em ensino fundamental I (Material, bem ou serviço para distribuição gratuita).

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O Crédito Adicional Suplementar provirá de superávit financeiro apurado em balanço de exercício anterior.

Confira o decreto:

Crédito suplementar 18 de março