Prefeitura de Rio Branco abre mais de R$ 1,3 milhão em créditos suplementares; saiba mais

A Prefeitura de Rio Branco oficializou a abertura de crédito complementar ao orçamento financeiro de 2026 no valor de R$ 1.332.113,50, somando os três decretos de abertura de crédito para reforço das dotações orçamentárias.

Os decretos foram publicados na edição desta quarta-feira (11) do Diário Oficial do Estado (DOE).

O primeiro é no valor de R$ 474.406,00, que será destinado a Secretaria Municipal de Educação (Seme) para manutenção do Ensino Fundamental, com o valor de R$ 219.668,00. A manutenção da Educação Infantil – Pré escola será no valor de R$ 182.493,00 e para a manutenção e desenvolvimento da Educação Infantil – Creche, será o valor R$ 72.245,00.

A Prefeitura também abriu crédito suplementar no valor de R$ 704.707,50 destinado à premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras.

O terceiro crédito aberto é no valor de R$ 153.000,00 para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Tecnologia e Inovação (SDTI), para apoio à economia solidária (R$ 53.010,00) e no fomento a startups e empreendedorismo digital no valor de R$ 99.999,00.

O valor total dos três créditos suplementares ao orçamento é de R$ 1.332.113,50.

Confira:

Abertura de crédito suplementar Prefeitura