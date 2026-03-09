09/03/2026
ContilPop
Kelly Key denuncia ataques de vizinho médico contra sua família no Rio; Veja vídeo
Ana Castela é flagrada em momento de carinho com filha de Zé Felipe durante almoço familiar
Casa de Rihanna é alvo de tiros em Beverly Hills; suspeita é presa pela polícia
Shakira assume romance com ator 17 anos mais jovem após separação de Piqué
Michele Umezu, mãe de filho de Ronaldo Fenômeno, anuncia entrada em plataforma adulta
Ex-BBB Amanda Djehdian perde gêmeos e faz desabafo emocionante nas redes sociais
Timothée Chalamet vira alvo de críticas após comentário sobre balé e ópera
Ex-colega relembra derrota para Anitta em concurso infantil: “Ela já era uma poderosinha”
Anitta, Harry Styles, Ludmilla e mais novidades musicais da semana
Amigo revela como Britney Spears está após prisão e ida ao hospital

Prefeitura de Rio Branco convoca aprovados em processo seletivo da Educação; veja lista

De acordo com o edital, os servidores relacionados abaixo para comparecerem ao Departamento de Gestão de Pessoa

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Sede da Prefeitura de Rio Branco
Sede da Prefeitura de Rio Branco/Foto: ContilNet

A Prefeitura de Rio Branco divulgou uma convocação de candidatos do processo seletivo simplificado para contratação temporária de professores e servidores administração da Secretaria Municipal de Educação (Seme), nesta segunda-feira (9), na edição do Diário Oficial do Estado (DOE).

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

De acordo com o edital, os servidores relacionados abaixo para comparecerem ao Departamento de Gestão de Pessoa (DGP/Núcleo de Lotação), na sede da Seme, situada na Avenida Antônio da Rocha Viana, 1389, bairro Isaura Parente.

Para os cargos de professor da Educação Infantil (pré-escola e creche), professor do Ensino Fundamental zona rural e zona urbana, professor de Educação Física, professor da Educação Especial (mediador, bilíngue e libras) devem comparecer no dia 9 de março de 2026, das 12h às 17h.

Para os cargos de merendeira zona urbana, assistente de creche, assistente escolar zona rural e zona urbana, devem comparecer no dia 10 de março de 2026, das 8h às 17h.

Os candidatos aprovados no processo seletivo que não se apresentarem no prazo e local mencionados acima serão considerados desistentes, e sua vaga será preenchida por outro candidato aprovado, respeitando a classificação geral.

Confira os convocados:

Processo seletivo da Educação de Rio Branco

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.