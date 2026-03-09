Prefeitura de Rio Branco convoca aprovados em processo seletivo da Educação; veja lista

A Prefeitura de Rio Branco divulgou uma convocação de candidatos do processo seletivo simplificado para contratação temporária de professores e servidores administração da Secretaria Municipal de Educação (Seme), nesta segunda-feira (9), na edição do Diário Oficial do Estado (DOE).

De acordo com o edital, os servidores relacionados abaixo para comparecerem ao Departamento de Gestão de Pessoa (DGP/Núcleo de Lotação), na sede da Seme, situada na Avenida Antônio da Rocha Viana, 1389, bairro Isaura Parente.

Para os cargos de professor da Educação Infantil (pré-escola e creche), professor do Ensino Fundamental zona rural e zona urbana, professor de Educação Física, professor da Educação Especial (mediador, bilíngue e libras) devem comparecer no dia 9 de março de 2026, das 12h às 17h.

Para os cargos de merendeira zona urbana, assistente de creche, assistente escolar zona rural e zona urbana, devem comparecer no dia 10 de março de 2026, das 8h às 17h.

Os candidatos aprovados no processo seletivo que não se apresentarem no prazo e local mencionados acima serão considerados desistentes, e sua vaga será preenchida por outro candidato aprovado, respeitando a classificação geral.

Confira os convocados:

Processo seletivo da Educação de Rio Branco