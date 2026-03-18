Prefeitura de Senador Guiomard: inscrições para seleção encerram nesta semana

Uma excelente oportunidade de trabalho surge para os profissionais do interior do Acre. A Prefeitura de Senador Guiomard oficializou a abertura de um Processo Seletivo Simplificado destinado à contratação temporária de pessoal para reforçar as equipes das Secretarias Municipais de Saúde e de Assistência Social.
Com jornadas que variam de 20 a 40 horas semanais, os selecionados atuarão tanto na zona urbana quanto na zona rural do município.
Segundo informações do portal PCI Concursos, as remunerações iniciais partem de R$ 1.620,00 e podem chegar a R$ 6.621,20, valor que ainda pode ser acrescido de adicionais previstos na legislação municipal.
Cargos e Secretarias Contempladas
A seleção da Prefeitura de Senador Guiomard busca preencher lacunas estratégicas no atendimento à população, especialmente em áreas de atenção primária e assistência vulnerável.
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Saúde: Vagas para Médicos (Clínico, Ginecologista, Pediatra), Enfermeiros, Cirurgiões-Dentistas, Técnicos de Enfermagem, Agentes de Saúde e de Endemias, entre outros.
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Assistência Social: Oportunidades para Assistentes Sociais, Psicólogos, Educadores Sociais, Entrevistadores do Cadastro Único e Agentes Sociais.
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Equipe Prisional: Há vagas específicas para Médicos, Psicólogos e Farmacêuticos para atuação em equipes de atenção primária prisional.
Resumo do Processo Seletivo: Prefeitura de Senador Guiomard
Confira os pontos fundamentais para não perder o prazo de inscrição:
|Detalhe da Seleção
|Informações Importantes
|Período de Inscrição
|19 a 25 de março de 2026
|Local das Inscrições
|Presencial na Secretaria de Saúde (Rua Pedro Aleixo, 21)
|Horário de Atendimento
|Das 08h às 13h
|Taxa de Inscrição
|Gratuita
|Método de Seleção
|Análise Curricular, Prova de Títulos e Entrevista
|Salário Máximo
|R$ 6.621,20 + Adicionais
De acordo com o edital divulgado pelo PCI Concursos, as entrevistas individuais estão agendadas para ocorrer entre os dias 14 e 27 de abril de 2026.
O prazo de validade desta seleção será de 24 meses, com possibilidade de prorrogação. Para os candidatos, a dica é organizar a documentação comprobatória de títulos e currículo com antecedência, já que a entrega é feita no ato da inscrição presencial.
Esta é uma chance vital para quem busca ingressar no serviço público municipal e contribuir para o desenvolvimento social de Senador Guiomard.