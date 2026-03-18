Prefeitura de Senador Guiomard: inscrições para seleção encerram nesta semana

Uma excelente oportunidade de trabalho surge para os profissionais do interior do Acre. A Prefeitura de Senador Guiomard oficializou a abertura de um Processo Seletivo Simplificado destinado à contratação temporária de pessoal para reforçar as equipes das Secretarias Municipais de Saúde e de Assistência Social.

Com jornadas que variam de 20 a 40 horas semanais, os selecionados atuarão tanto na zona urbana quanto na zona rural do município.

Segundo informações do portal PCI Concursos, as remunerações iniciais partem de R$ 1.620,00 e podem chegar a R$ 6.621,20, valor que ainda pode ser acrescido de adicionais previstos na legislação municipal.

Cargos e Secretarias Contempladas

A seleção da Prefeitura de Senador Guiomard busca preencher lacunas estratégicas no atendimento à população, especialmente em áreas de atenção primária e assistência vulnerável.

Saúde: Vagas para Médicos (Clínico, Ginecologista, Pediatra), Enfermeiros, Cirurgiões-Dentistas, Técnicos de Enfermagem, Agentes de Saúde e de Endemias, entre outros.

Assistência Social: Oportunidades para Assistentes Sociais, Psicólogos, Educadores Sociais, Entrevistadores do Cadastro Único e Agentes Sociais.

Equipe Prisional: Há vagas específicas para Médicos, Psicólogos e Farmacêuticos para atuação em equipes de atenção primária prisional.

Resumo do Processo Seletivo: Prefeitura de Senador Guiomard

Confira os pontos fundamentais para não perder o prazo de inscrição:

Detalhe da Seleção Informações Importantes Período de Inscrição 19 a 25 de março de 2026 Local das Inscrições Presencial na Secretaria de Saúde (Rua Pedro Aleixo, 21) Horário de Atendimento Das 08h às 13h Taxa de Inscrição Gratuita Método de Seleção Análise Curricular, Prova de Títulos e Entrevista Salário Máximo R$ 6.621,20 + Adicionais

De acordo com o edital divulgado pelo PCI Concursos, as entrevistas individuais estão agendadas para ocorrer entre os dias 14 e 27 de abril de 2026.

O prazo de validade desta seleção será de 24 meses, com possibilidade de prorrogação. Para os candidatos, a dica é organizar a documentação comprobatória de títulos e currículo com antecedência, já que a entrega é feita no ato da inscrição presencial.

Esta é uma chance vital para quem busca ingressar no serviço público municipal e contribuir para o desenvolvimento social de Senador Guiomard.

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