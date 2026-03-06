A Prefeitura de Rio Branco entregou, na noite desta sexta-feira (6), a primeira etapa das obras do calçadão da Benjamin Constant, uma das intervenções que integram o projeto de revitalização da área central da capital acreana. A iniciativa busca reorganizar o espaço público e fortalecer o comércio em uma das regiões de maior circulação da cidade.

Nesta fase inicial, foram investidos cerca de R$ 704 mil. O projeto completo, realizado com recursos de um convênio com o Ministério do Turismo, prevê investimento total de aproximadamente R$ 1,8 milhão.

Durante a agenda, o prefeito Tião Bocalom também anunciou a continuidade da obra com novas etapas que devem ampliar as melhorias estruturais do local, incluindo mobilidade, acessibilidade e organização do espaço destinado a comerciantes e frequentadores do centro.

O secretário adjunto de Obras, Paulo Araújo, explicou que a obra faz parte de um plano mais amplo de requalificação urbana e destacou que a previsão é concluir toda a revitalização ainda este ano.

“Estamos entregando a execução da primeira etapa da revitalização da Benjamin Constant, mas já temos a continuidade prevista com a segunda e a terceira fase. A expectativa é concluir tudo até o final deste ano. Essa primeira etapa teve um custo de cerca de R$ 704 mil, dentro de um projeto total estimado em aproximadamente R$ 1,8 milhão”, afirmou.

Nesta fase foram construídos seis boxes, sendo dois destinados a lanchonetes e quatro para comércio e serviços. O projeto completo prevê a implantação de mais 30 boxes ao longo do calçadão.

Segundo Araújo, a intervenção também incluiu melhorias na infraestrutura urbana, como drenagem e esgotamento, além da reorganização do espaço para circulação. O local contará com ciclovia ao longo de toda a extensão e terá acesso restrito para veículos apenas em situações específicas.

“O tráfego aqui será apenas para carga e descarga e para veículos de emergência. O restante do espaço é voltado para pedestres. Também estamos implantando uma ciclovia e padronizando os boxes para dar uma nova organização ao espaço”, explicou.

O vice-prefeito Alysson Bestene afirmou que a obra integra um conjunto de intervenções voltadas à modernização da região central de Rio Branco.

“Essa é mais uma obra que faz parte do complexo de infraestrutura que está sendo realizado aqui no centro. É uma revitalização que inclui melhorias nas ruas, recuperação da malha viária e agora esse calçadão da Benjamin Constant, que é um ponto comercial importante da cidade”, disse.

Ele destacou ainda que o projeto dialoga com outras obras previstas ou em andamento na região, como o Mercado Elias Mansur, a futura requalificação do terminal urbano e intervenções na orla próxima ao rio Acre.

O prefeito Tião Bocalom afirmou que a revitalização do calçadão faz parte de um plano para reestruturar o centro da capital e melhorar os espaços públicos.

“Nós estamos trabalhando na construção de um complexo que envolve o Mercado Elias Mansur, a orla, o edifício garagem e a revitalização da Benjamin Constant. Essa é uma área antiga da cidade, muito movimentada, e que merece esse cuidado”, disse.

De acordo com o prefeito, o espaço contará ainda com iluminação em LED, câmeras de monitoramento, internet pública e um box da Polícia Militar. O objetivo, segundo ele, é tornar o local mais seguro e atrativo para comerciantes e visitantes.

“Queremos deixar Rio Branco com cara de capital. Esse espaço vai ser para as pessoas caminharem, visitarem e aproveitarem o centro da cidade”, afirmou.

A cerimônia de entrega contou com a presença de autoridades municipais e permissionários que deverão ocupar os boxes instalados no local. A expectativa da prefeitura é concluir as próximas etapas da revitalização ainda em 2026.

Assista o vídeo: