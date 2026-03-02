02/03/2026
Prefeitura imunizou mais de 1000 pessoas em mutirão de vacinação em Rio Branco

Ação imunizou mais de mil pessoas

Foto: Ascom/Prefeitura

A imunização de 1.009 pessoas no último sábado (28) marcou uma mobilização pontual de saúde pública em Rio Branco. O resultado mostra uma estratégia que vem ganhando espaço na política municipal: apostar em mutirões e pontos itinerantes para ampliar a cobertura vacinal na capital.

Durante a ação, foram aplicadas 800 doses contra meningite, 160 contra Influenza e 49 contra HPV. Além das quatro Unidades de Referência de Atenção Primária (URAPs), que funcionaram em horário estendido, a prefeitura instalou um ponto de vacinação no Via Verde Shopping, ampliando o acesso para trabalhadores e famílias que não conseguem procurar atendimento durante a semana.

Durante a ação, foram aplicadas 800 doses contra meningite, 160 contra Influenza e 49 contra HPV | Foto: Ascom/Prefeitura de Rio Branco

A descentralização do serviço faz parte de um modelo que busca reduzir barreiras como horário comercial, distância e dificuldade de deslocamento. Em vez de esperar que a população vá até os postos, a estratégia tem sido levar a vacina a locais de grande circulação.

Nos últimos anos, a queda nos índices de cobertura vacinal se tornou preocupação nacional. A recuperação desses números exige não apenas disponibilidade de doses, mas ações que estimulem a procura e facilitem o acesso. Nesse contexto, mutirões funcionam como mecanismo de aceleração.

 

 

