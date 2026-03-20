Prefeitura instala letreiro do viaduto Mamédio Bittar; obra é inaugurada nesta sexta

A Prefeitura de Rio Branco já instalou o letreiro do Viaduto Mamédio Bittar, localizado na Avenida Ceará, nesta sexta-feira (20).

A obra será inaugurada às 18h, com a presença do prefeito Tião Bocalom e de outras autoridades.

A estrutura do elevado Mamédio Bittar possui 278 metros de extensão, com pavimentação asfáltica e iluminação moderna de LED, com o objetivo de desafogar o tráfego na região no sentido centro-bairro.

A obra possui estrutura sustentada por 27 pilares, além de concretagem e instalação de vigas metálicas distribuídas em seis vãos.