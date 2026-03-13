14/03/2026
ContilPop
Margot Robbie: nova aparição pública da atriz levanta suspeitas de uso de Ozempic
Jordana acusa Marciele de agressão após dinâmica da Prova do Líder no BBB 26
Ex-repórter Ney Inácio expõe humilhações nos bastidores do Programa do Ratinho
Influenciadora Taise Dias De Kler mostra rosto com forte crise alérgica
Babu Santana perde prêmio de apartamento após eliminação do BBB 26
Fabiana Justus e Bruno Levi anunciam renovação de votos de 15 anos de casados
Luciana Gimenez expõe mensagem obscena recebida no Instagram
SBT confirma permanência de Ratinho na emissora após polêmica
DJ Rennan da Penha é criticado após postagem sobre a Erika Hilton
Marciele afasta mão de Jordana Morais após Prova do Líder no BBB 26

Prefeitura mantém cronograma e vai inaugurar viaduto da AABB na próxima semana, diz secretário

Cid afirmou que a obra está praticamente finalizada

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Viaduto da AABB será entregue na próxima semana
Viaduto da AABB será entregue na próxima semana/Foto: Marcos Araújo/Secom

A Prefeitura de Rio Branco vai entregar, no próximo dia 20 de março, o viaduto Mamedio Bittar, próximo à Associação Atlética do Banco do Brasil (AABB). A afirmação foi dada pelo secretário municipal de Infraestrutura (Seinfra), Cid Ferreira, em coletiva à imprensa nesta sexta-feira (13).

📱 Participe do canal do ContilNet no instagram

“Não, o prazo do viaduto está mantido. Estamos trabalhando dia e noite, apesar de muita chuva, mas o prefeito determinou que seria dia 20, então o pessoal está trabalhando. O viaduto, na verdade, está pronto”, disse o gestor.

LEIA TAMBÉM: Obra do Viaduto da AABB entra na fase final e Bocalom anuncia data de inauguração

Cid afirmou que a obra está praticamente finalizada. O que resta, de acordo com o secretário, é a parte estética ser concluída.

Secretário afirma que viaduto da AABB vai ser entregue na próxima semana

Secretário afirma que viaduto da AABB vai ser entregue na próxima semana/Foto: ContilNet

“O que está sendo feito, que está levando um pouco mais de tempo, é a parte da arquitetura e do paisagismo ali embaixo, mas dia 20 estaremos entregando. Se não estiver 100%, pelo menos 95% vai estar prontinho”, concluiu.

A obra tem 278 metros de extensão, 8 metros de largura e 5,5 metros de altura em seu ponto mais elevado. O elevado, de acordo com a Prefeitura, garante mais fluidez ao tráfego na região.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.