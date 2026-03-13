Prefeitura mantém cronograma e vai inaugurar viaduto da AABB na próxima semana, diz secretário

A Prefeitura de Rio Branco vai entregar, no próximo dia 20 de março, o viaduto Mamedio Bittar, próximo à Associação Atlética do Banco do Brasil (AABB). A afirmação foi dada pelo secretário municipal de Infraestrutura (Seinfra), Cid Ferreira, em coletiva à imprensa nesta sexta-feira (13).

“Não, o prazo do viaduto está mantido. Estamos trabalhando dia e noite, apesar de muita chuva, mas o prefeito determinou que seria dia 20, então o pessoal está trabalhando. O viaduto, na verdade, está pronto”, disse o gestor.

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Cid afirmou que a obra está praticamente finalizada. O que resta, de acordo com o secretário, é a parte estética ser concluída.

“O que está sendo feito, que está levando um pouco mais de tempo, é a parte da arquitetura e do paisagismo ali embaixo, mas dia 20 estaremos entregando. Se não estiver 100%, pelo menos 95% vai estar prontinho”, concluiu.

A obra tem 278 metros de extensão, 8 metros de largura e 5,5 metros de altura em seu ponto mais elevado. O elevado, de acordo com a Prefeitura, garante mais fluidez ao tráfego na região.