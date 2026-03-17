18/03/2026
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Prefeitura no Acre abre processo seletivo com vagas na saúde e assistência social; saiba mais

Inscrições começam dia 19 de março e seleção será feita por análise curricular e entrevista

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Concurso público: 19 editais ainda podem sair em março; até R$ 32 mil!
Seleção será feita em duas etapas: análise curricular, com avaliação de títulos, e entrevista. — Foto: Cecília Bastos/USP Imagens

Quem busca uma oportunidade de trabalho no serviço público em Senador Guiomard já pode se preparar: a prefeitura lançou, nesta terça-feira (17), no Diário Oficial do Estado (DOE), um novo processo seletivo simplificado para contratação temporária de profissionais de níveis médio e superior. As vagas são destinadas às áreas de saúde e assistência social, consideradas essenciais para o funcionamento dos serviços no município.

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As inscrições serão realizadas presencialmente entre os dias 19 e 25 de março, na sede da Secretaria Municipal de Saúde, no centro da cidade, sempre das 8 horas às 13 horas. Os candidatos devem entregar a documentação exigida em envelope lacrado no ato da inscrição.

A seleção será feita em duas etapas: análise curricular, com avaliação de títulos, e entrevista. Ambas têm caráter classificatório e eliminatório. O objetivo é formar cadastro de reserva e também realizar contratações imediatas para suprir demandas temporárias das secretarias.

Para participar, é necessário atender a requisitos como idade mínima, regularidade com a Justiça Eleitoral e, no caso dos homens, com o serviço militar, além de comprovar a escolaridade exigida para cada função.

O edital também prevê reserva de vagas para pessoas com deficiência, garantindo participação em igualdade de condições com os demais candidatos. O processo seletivo terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.

LEIA O EDITAL NA ÍNTEGRA:

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