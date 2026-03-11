11/03/2026
ContilPop
Pai de Melody expõe agressão da ex e prejuízo de R$ 300 mil em carro
Wagner Moura será um dos apresentadores de prêmios no Oscar 2026
Mulher que trabalha em famoso bordel da Europa fala sobre a rotina
Júlia Ribeiro e Mari Fernandez anunciam gravidez
Babu Santana fala sobre interesse em Maxiane e Chaiany
Ana Maria Braga coloca Babu contra a parede e dispara acusação de machismo
Menino de 12 anos inicia preparação precoce para o Enem
Bruna Marquezine fala sobre arrependimento com procedimentos estéticos
Milena aperta a mão de Babu Santana após eliminação no BBB 26
Virginia Fonseca e Ana Castela se envolvem em polêmica por causa de maquiagem

Prefeitura no Acre adota currículo de educação digital nas escolas da rede municipal; veja mudanças

Novo modelo inclui ensino de cultura digital, pensamento computacional e uso responsável da tecnologia

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Prefeitura de Feijó institui gratificação de 75% para servidores de escolas em tempo integral
Prefeitura de Feijó institui gratificação de 75% para servidores de escolas em tempo integral/Foto: Reprodução

Estudantes da rede municipal de ensino de Feijó passarão a ter educação digital integrada às aulas a partir de 2026. Um decreto publicado pela prefeitura determina a adoção do Currículo de Educação Digital, Midiática e Computacional, que passa a orientar práticas pedagógicas voltadas ao uso consciente da tecnologia, desenvolvimento do pensamento computacional e compreensão crítica das mídias. As informações são do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (11).

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

A medida estabelece que todas as escolas da rede municipal deverão incorporar o novo currículo em seus planejamentos pedagógicos. A proposta segue diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e da Política Nacional de Educação Digital, que incentivam a formação de estudantes mais preparados para lidar com as tecnologias no cotidiano e no ambiente educacional.

LEIA TAMBÉM: No Acre, Justiça condena homem a mais de 33 anos de prisão por estuprar a própria sobrinha

Com a implementação do currículo, a Secretaria Municipal de Educação ficará responsável por coordenar a aplicação das novas diretrizes nas escolas, além de promover formação continuada para professores, gestores e demais profissionais da educação. A iniciativa também prevê o incentivo a práticas pedagógicas que estimulem a cultura digital, a educação midiática e o uso ético e responsável das tecnologias.

Outro ponto previsto no decreto é a adequação dos Projetos Político-Pedagógicos (PPP) das escolas às novas diretrizes, além do fortalecimento da infraestrutura tecnológica das unidades de ensino.

A expectativa da gestão municipal é que a iniciativa contribua para modernizar o ensino e ampliar as competências digitais dos alunos, preparando-os para os desafios educacionais e profissionais em uma sociedade cada vez mais conectada.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.