Prefeitura no Acre adota currículo de educação digital nas escolas da rede municipal; veja mudanças

Estudantes da rede municipal de ensino de Feijó passarão a ter educação digital integrada às aulas a partir de 2026. Um decreto publicado pela prefeitura determina a adoção do Currículo de Educação Digital, Midiática e Computacional, que passa a orientar práticas pedagógicas voltadas ao uso consciente da tecnologia, desenvolvimento do pensamento computacional e compreensão crítica das mídias. As informações são do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (11).

A medida estabelece que todas as escolas da rede municipal deverão incorporar o novo currículo em seus planejamentos pedagógicos. A proposta segue diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e da Política Nacional de Educação Digital, que incentivam a formação de estudantes mais preparados para lidar com as tecnologias no cotidiano e no ambiente educacional.

Com a implementação do currículo, a Secretaria Municipal de Educação ficará responsável por coordenar a aplicação das novas diretrizes nas escolas, além de promover formação continuada para professores, gestores e demais profissionais da educação. A iniciativa também prevê o incentivo a práticas pedagógicas que estimulem a cultura digital, a educação midiática e o uso ético e responsável das tecnologias.

Outro ponto previsto no decreto é a adequação dos Projetos Político-Pedagógicos (PPP) das escolas às novas diretrizes, além do fortalecimento da infraestrutura tecnológica das unidades de ensino.

A expectativa da gestão municipal é que a iniciativa contribua para modernizar o ensino e ampliar as competências digitais dos alunos, preparando-os para os desafios educacionais e profissionais em uma sociedade cada vez mais conectada.