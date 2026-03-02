Prefeitura reajusta piso dos professores e atualiza plano de carreira da educação; veja os valores

A Prefeitura de Bujari sancionou a Lei nº 731, de 24 de fevereiro de 2026, que estabelece o novo piso salarial dos profissionais do magistério público da educação básica no município. A medida também promove alterações no Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) da categoria.
De acordo com a nova legislação, o piso inicial para o cargo de professor passa a ser de R$ 3.285,75 para jornada de 25 horas semanais. O valor é a referência base da carreira e pode aumentar conforme a progressão por níveis e titulação, podendo ultrapassar R$ 7 mil nos níveis mais altos com doutorado.
Além dos professores, a lei também fixa o piso de R$ 1.200,00 para cargos de apoio administrativo e vigias da educação básica.