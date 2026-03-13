14/03/2026
ContilPop
Margot Robbie: nova aparição pública da atriz levanta suspeitas de uso de Ozempic
Jordana acusa Marciele de agressão após dinâmica da Prova do Líder no BBB 26
Ex-repórter Ney Inácio expõe humilhações nos bastidores do Programa do Ratinho
Influenciadora Taise Dias De Kler mostra rosto com forte crise alérgica
Babu Santana perde prêmio de apartamento após eliminação do BBB 26
Fabiana Justus e Bruno Levi anunciam renovação de votos de 15 anos de casados
Luciana Gimenez expõe mensagem obscena recebida no Instagram
SBT confirma permanência de Ratinho na emissora após polêmica
DJ Rennan da Penha é criticado após postagem sobre a Erika Hilton
Marciele afasta mão de Jordana Morais após Prova do Líder no BBB 26

Prefeitura realiza vacinação antirrábica neste fim de semana em alusão ao Dia Nacional dos Animais

Ação marca o Dia Nacional dos Animais e oferece vacinação gratuita para cães e gatos

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Prefeitura realiza vacinação antirrábica neste fim de semana em alusão ao Dia Nacional dos Animais
Equipes da saúde municipal aplicam doses da vacina antirrábica em dois pontos da cidade/ Foto: Ascom

Em alusão ao Dia Nacional dos Animais, celebrado em 14 de março, a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza neste fim de semana, uma ação especial de vacinação antirrábica para cães e gatos na capital.

📱 Participe do canal do ContilNet no instagram

A iniciativa busca reforçar a importância da proteção dos animais e da saúde pública, já que a vacinação é fundamental para prevenir a raiva, uma zoonose de alta letalidade que pode afetar tanto animais quanto seres humanos.

Prefeitura realiza vacinação antirrábica neste fim de semana em alusão ao Dia Nacional dos Animais

Vacinação antirrábica é considerada essencial para proteger cães, gatos/ Foto: Ascom

A imunização de cães e gatos é considerada a principal estratégia para interromper a circulação do vírus e proteger a população.

Em 2025, Rio Branco vacinou 38.289 cães e gatos, alcançando 100% da meta da campanha. Desse total, cerca de 11.604 doses foram aplicadas em áreas da zona rural, ampliando a cobertura vacinal e garantindo maior proteção sanitária em todo o município.

Prefeitura realiza vacinação antirrábica neste fim de semana em alusão ao Dia Nacional dos Animais

Ação de imunização busca ampliar a proteção de animais domésticos/ Foto: Ascom

Durante a ação deste fim de semana, equipes da Secretaria Municipal de Saúde estarão disponíveis para imunizar gratuitamente cães e gatos a partir dos três meses de idade.

*Programação*

Sábado (14)
Local: Mercale – Avenida Ceará
Horário: 10h às 15h

Domingo (15)
Local: Via Verde Shopping
Horário: 15h às 18h

Prefeitura realiza vacinação antirrábica neste fim de semana em alusão ao Dia Nacional dos Animais

Ação de imunização busca ampliar a proteção de animais domésticos/ Foto: Ascom

A orientação é que os tutores levem os animais com coleira ou guia e que os gatos sejam transportados em caixas apropriadas, a fim de garantir a segurança durante a vacinação.

LEIA TAMBÉM:

Vídeo de criança “batizando” amigo em piscina emociona e viraliza nas redes sociais

Restos de São Francisco de Assis são exibidos publicamente pela primeira vez em quase cinco décadas

Cena inusitada: vídeo mostra macaco pegando “carona” em cachorro no interior do Acre

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.