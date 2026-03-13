Prefeitura realiza vacinação antirrábica neste fim de semana em alusão ao Dia Nacional dos Animais

Em alusão ao Dia Nacional dos Animais, celebrado em 14 de março, a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza neste fim de semana, uma ação especial de vacinação antirrábica para cães e gatos na capital.

A iniciativa busca reforçar a importância da proteção dos animais e da saúde pública, já que a vacinação é fundamental para prevenir a raiva, uma zoonose de alta letalidade que pode afetar tanto animais quanto seres humanos.

A imunização de cães e gatos é considerada a principal estratégia para interromper a circulação do vírus e proteger a população.

Em 2025, Rio Branco vacinou 38.289 cães e gatos, alcançando 100% da meta da campanha. Desse total, cerca de 11.604 doses foram aplicadas em áreas da zona rural, ampliando a cobertura vacinal e garantindo maior proteção sanitária em todo o município.

Durante a ação deste fim de semana, equipes da Secretaria Municipal de Saúde estarão disponíveis para imunizar gratuitamente cães e gatos a partir dos três meses de idade.

*Programação*

Sábado (14)

Local: Mercale – Avenida Ceará

Horário: 10h às 15h

Domingo (15)

Local: Via Verde Shopping

Horário: 15h às 18h

A orientação é que os tutores levem os animais com coleira ou guia e que os gatos sejam transportados em caixas apropriadas, a fim de garantir a segurança durante a vacinação.

LEIA TAMBÉM:

Vídeo de criança “batizando” amigo em piscina emociona e viraliza nas redes sociais

Restos de São Francisco de Assis são exibidos publicamente pela primeira vez em quase cinco décadas

Cena inusitada: vídeo mostra macaco pegando “carona” em cachorro no interior do Acre