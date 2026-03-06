Prefeitura reinaugura UBS Maria Áurea Vilela e inicia vacinação contra dengue para profissionais de saúde

Com estrutura renovada e a promessa de ampliar o atendimento à população, a Prefeitura de Rio Branco reinaugurou nesta sexta-feira (6) a Unidade Básica de Saúde (UBS) Maria Áurea Vilela, no bairro Cadeia Velha. A entrega marca a 41ª unidade reformada pela atual gestão e foi acompanhada do início da vacinação contra a dengue para profissionais da rede municipal de saúde.

Localizada na Avenida Epaminondas Jácome, a unidade passou por revitalização estrutural e recebeu novos mobiliários e equipamentos, elevando o investimento total para cerca de R$ 350 mil. Do valor destinado às obras, R$ 117.281,11 foram viabilizados por emenda parlamentar do então deputado estadual e atual vereador Neném Almeida, enquanto R$ 90.483,83 foram custeados com recursos próprios do município.

Durante o evento, o prefeito Tião Bocalom afirmou que a recuperação das unidades de saúde tem sido uma das prioridades da gestão desde o início do mandato.

“A função do prefeito é sempre procurar melhorar a qualidade de vida da população. Uma delas é a saúde, que é fundamental. Por isso começamos desde o primeiro dia a trabalhar para reformar as unidades, porque muitas estavam muito defasadas e já não comportavam mais a demanda”, disse.

Segundo o prefeito, a prefeitura também tem investido na construção de novas estruturas para ampliar o atendimento.

“Essa é a 41ª unidade reformada e estamos construindo mais sete unidades de saúde. Nosso compromisso é continuar melhorando a estrutura para que os profissionais possam trabalhar melhor e a população se sinta mais segura”, afirmou.

O secretário municipal de Saúde, Rennan Biths, destacou que o objetivo das reformas vai além da melhoria da estrutura física.

“A saúde não entrega prédios, a saúde entrega serviços. Hoje estamos entregando para a população um serviço de saúde totalmente reestruturado, com prédio e equipamentos novos, para ampliar e qualificar o atendimento”, ressaltou.

Ele também explicou que outras unidades devem ser entregues nos próximos meses, entre elas as que estão em construção nos bairros Vila Betel e Vila Bela, previstas para serem inauguradas ainda neste primeiro semestre.

O vice-prefeito Alysson Bestene destacou que a unidade atende uma região tradicional da capital e reforçou a importância da parceria entre diferentes setores para viabilizar a obra.

“Os adversários ficam para o momento da campanha. Depois disso, a gente une forças para entregar ações como esta para a comunidade. Aqui tivemos uma emenda do vereador Neném Almeida junto com a contrapartida da prefeitura, possibilitando essa reinauguração”, afirmou.

A UBS Maria Áurea Vilela atende moradores de vários bairros da região central, entre eles Cadeia Velha, Base, Capoeira, Cerâmica, Centro, Aviário e Baixada da Habitasa.