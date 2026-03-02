A Prefeitura de Cruzeiro do Sul recebeu, nesta segunda-feira, 2, uma carreta com Cimento Asfáltico de Petróleo-CAP, matéria-prima essencial para a produção de asfalto. O material garantirá a fabricação de mais de 500 toneladas de massa asfáltica, para a continuidade dos serviços de recuperação das vias do município.

As equipes da Secretaria Municipal de Obras deram sequência à Operação Tapa-Buraco, que é realizada na Rua Pernambuco, no bairro Colégio. A ação tem como objetivo melhorar as condições de trafegabilidade e oferecer mais segurança para motoristas e pedestres.

Além da recuperação asfáltica, outras frentes de trabalho também estão em andamento. Na Rua Newton Prado, no bairro João Alves, as equipes realizam a limpeza e desobstrução de sarjetas, contribuindo para o escoamento adequado da água da chuva.Já no bairro Saboeiro, também na Rua Newton Prado, estão sendo executados serviços de retirada de entulho, além de roçagem e manutenção urbana.

De acordo com o secretário municipal de Obras, Carlos Alves, os trabalhos seguem em ritmo intenso. “Estamos iniciando a semana com a Operação Tapa-Buraco a todo vapor. Também estamos realizando serviços de limpeza pública, roçagem, retirada de entulho e correção de sarjetas que precisam de drenagem. Hoje recebemos mais uma carreta com asfalto, que vai produzir mais de 500 toneladas. Já utilizamos uma carreta e agora estamos dando continuidade com mais esse material para manter os serviços no município , destacou o secretário.

