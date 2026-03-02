02/03/2026
Prefeitura de Cruzeiro do Sul recebe material para produção de mais de 500 toneladas de asfalto

Além da recuperação asfáltica, outras frentes de trabalho também estão em andamento

Equipes da Secretaria Municipal de Obras realizam a Operação Tapa-Buraco na Rua Pernambuco, no bairro Colégio, melhorando a trafegabilidade e a segurança de motoristas e pedestres.
Equipes da Secretaria Municipal de Obras realizam a Operação Tapa-Buraco na Rua Pernambuco, no bairro Colégio, melhorando a trafegabilidade e a segurança de motoristas e pedestres/Foto: Ascom

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul recebeu, nesta segunda-feira, 2, uma carreta com Cimento Asfáltico de Petróleo-CAP, matéria-prima essencial para a produção de asfalto. O material garantirá a fabricação de mais de 500 toneladas de massa asfáltica, para a continuidade dos serviços de recuperação das vias do município.

As equipes da Secretaria Municipal de Obras deram sequência à Operação Tapa-Buraco, que é realizada na Rua Pernambuco, no bairro Colégio. A ação tem como objetivo melhorar as condições de trafegabilidade e oferecer mais segurança para motoristas e pedestres.

No bairro Saboeiro, equipes atuam na retirada de entulho, roçagem e manutenção urbana na Rua Newton Prado, dando continuidade às ações de limpeza pública/Foto: Ascom

Além da recuperação asfáltica, outras frentes de trabalho também estão em andamento. Na Rua Newton Prado, no bairro João Alves, as equipes realizam a limpeza e desobstrução de sarjetas, contribuindo para o escoamento adequado da água da chuva.Já no bairro Saboeiro, também na Rua Newton Prado, estão sendo executados serviços de retirada de entulho, além de roçagem e manutenção urbana.

Serviços de limpeza e desobstrução de sarjetas são executados na Rua Newton Prado, no bairro João Alves, para garantir o escoamento adequado da água da chuva/Foto: Ascom

De acordo com o secretário municipal de Obras, Carlos Alves, os trabalhos seguem em ritmo intenso. “Estamos iniciando a semana com a Operação Tapa-Buraco a todo vapor. Também estamos realizando serviços de limpeza pública, roçagem, retirada de entulho e correção de sarjetas que precisam de drenagem. Hoje recebemos mais uma carreta com asfalto, que vai produzir mais de 500 toneladas. Já utilizamos uma carreta e agora estamos dando continuidade com mais esse material para manter os serviços no município , destacou o secretário.

Confira a galeria:

