18/03/2026
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Sorte no Acre: Veja onde foram feitas as apostas premiadas da Mega-Sena

Três pessoas acertaram os seis números e a estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 3.500.000,00

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Apostas de Rio Branco que acertaram a quadra na Mega-Sena
Apostas de Rio Branco e Plácido de Castro acertaram a quadra na Mega-Sena | Foto: Reprodução

A sorte bateu na porta em cinco apostas do Acre no concurso 2985, realizado na última terça-feira (17). Apostadores de Rio Branco e Plácido de Castro acertaram quatro números do sorteio e garantiram prêmios da quadra.

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De acordo com a Caixa Econômica Federal, três apostas vencedoras levaram R$1.225,92 cada. Outras duas apostas levaram R$3.677,76 cada. No estado, foram registradas quatro apostas premiadas na capital e uma em Plácido de Castro, sendo apenas uma registrada como bolão, com sete números marcados.

LEIA TAMBÉM: Mega-Sena tem três ganhadores do prêmio principal e cada aposta leva mais de R$ 34 milhões

As dezenas sorteadas foram 06, 08, 21, 32, 41, 60. Três pessoas acertaram os seis números e a estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 3.500.000,00.

A Mega-Sena realiza sorteios regularmente e permite apostas até as 20h (horário de Brasília) nas casas lotéricas ou pelos canais digitais da Caixa. A aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 6.

Em todo o Brasil foram registradas 96 apostas ganhadoras, no valor de R$ 34.815,62 na quina e 4.494 apostas ganhadoras, no valor de R$ 1.225,92 na quadra.

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