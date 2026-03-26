Presidente do Banco Central afirma que endividamento no Brasil é estrutural e atinge milhões

O presidente do Banco Central do Brasil, Gabriel Galípolo, afirmou que o endividamento da população brasileira é um problema estrutural e atinge uma parcela significativa da sociedade. A declaração foi feita durante agenda pública e reacendeu o debate sobre o cenário financeiro no país.

Segundo Galípolo, cerca de 101 milhões de brasileiros possuem dívidas no cartão de crédito, enquanto outros 49 milhões recorrem a modalidades de crédito com juros elevados. Ele destacou que muitos consumidores acabam pagando taxas superiores a 100% ao ano, o que agrava o quadro de inadimplência.

Além disso, o presidente do Banco Central apontou que o modelo atual de crédito, especialmente nas modalidades rotativo e emergencial, não oferece as melhores condições para quem precisa recorrer a empréstimos. De acordo com ele, essa estrutura também impacta diretamente a eficácia da política monetária.

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Na ocasião, Galípolo ressaltou que o problema exige uma análise mais ampla, envolvendo fatores econômicos e estruturais. Ele ainda citou que o contexto internacional e decisões recentes sobre juros influenciam o cenário brasileiro.

As declarações ocorrem em meio ao aumento das discussões sobre endividamento no país, tema que deve ganhar espaço no debate público nos próximos anos.