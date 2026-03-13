Durante agenda institucional realizada na manhã desta sexta-feira (13) em Sena Madureira, a presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran), Taynara Martins, ressaltou a importância da parceria firmada entre o órgão e a Polícia Militar do Acre, que possibilita a destinação de recursos para a aquisição de novos fardamentos destinados aos policiais militares.

A declaração foi feita durante uma solenidade que reuniu autoridades e membros da segurança pública, ocasião em que policiais do 8º Batalhão da Polícia Militar receberam novos uniformes e também foram homenageados com medalhas concedidas por tempo de serviço. Segundo Taynara Martins, o convênio firmado entre o Detran e a Polícia Militar representa um importante investimento na valorização da tropa, contribuindo diretamente para melhores condições de trabalho dos profissionais que atuam diariamente na segurança da população.

“Esse termo de cooperação entre o Detran e a Polícia Militar permite que recursos sejam aplicados em ações que valorizam os nossos policiais. A entrega desses fardamentos representa mais dignidade, melhores condições de trabalho e demonstra o reconhecimento pelo esforço desses profissionais que estão diariamente nas ruas protegendo a sociedade. É uma parceria que fortalece ainda mais o trabalho da PM em todo o estado”, destacou.

A solenidade contou também com a presença da comandante-geral da PMAC, Marta Renata, do comandante do batalhão local, Fábio Diniz, além de outras autoridades civis e militares.

A iniciativa reforça a cooperação entre os órgãos do governo estadual e demonstra o esforço conjunto para fortalecer as instituições de segurança pública no Acre, garantindo melhores condições de atuação aos profissionais responsáveis pela proteção da população.