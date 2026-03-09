Presidente do Flamengo comenta demissão de Filipe Luís: “Acho justo que ganhe uma medalha”

Luiz Eduardo Baptista, mais conhecido como Bap, quebrou o silêncio sobre a demissão de Filipe Luís na noite deste domingo (8/3), após a vitória do time na final do Carioca. Na oportunidade, elogiou o ex-técnico rubro-negro e afirmou que a história dele na equipe nunca será apagada.
“Eu acho justo que ele ganhe uma medalha, não sei como vai ser e não vejo problema. Ele deu uma contribuição importantíssima para o Flamengo. O que ele fez nunca será apagado, mas temos que olhar para frente. Vida que segue!”, declarou Bap, diretamente do gramado do Maracanã.
O presidente rubro-negro fez questão de agradecer a Filipe Luís pelo tempo em que esteve no Flamengo: “Muito sucesso e boa sorte! O nome dele está na galeria de grandes campeões rubro-negros, como jogador e como técnico. Então, é merecido, assim como o título para a nação”, finalizou.
Filipe Luís foi demitido do Flamengo na última terça-feira (3/3), logo após a goleada do time por 8 a 0 sobre o Madureira.
Leonardo Jardim assumiu o posto e estreou no comando do time neste domingo (8/3) contra o Fluminense, na final do Carioca. Durante a comemoração da conquista, a torcida não esqueceu o antigo técnico e gritou o nome de Filipe no momento em que o time recebia as medalhas no pódio.
