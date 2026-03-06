Presidente do Flamengo volta atrás e José Boto ganha sobrevida no clube

07/03/2026
ContilPop
Por hora, José Boto será mantido como diretor de futebol do Flamengo. O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, voltou atrás na decisão de demitir o dirigente e o manterá à frente do futebol rubro-negro.

ASSISTA AO ATUALIZA JÁ ESPORTE DE HOJE (06/03)

Segundo o UOL Esporte, ainda assim, o clube entende que precisa de um nome mais próximo do elenco para lidar com o “vestiário” e demandas dos jogadores. A ideia seria contratar um “gerente de futebol” com perfil parecido ao que o São Paulo encontrou no ex-lateral Rafinha.

O ex-jogador do clube, e atual comentarista da ESPN, Fábio Luciano chegou a ser procurado para o cargo, mas decidiu se manter na televisão uma vez que acabou de assinar uma renovação contratual.

Clima ruim entre Boto e elenco

Após a demissão de Filipe Luís, o descontentamento do elenco do Flamengo atingiu níveis alarmantes. Segundo apurado pelo Portal LeoDias, Boto afirmou aos jogadores que parte da culpa pela demissão do treinador partiu do elenco e também culpou os jogadores por “abusar” da liberdade que o agora ex-técnico dava aos jogadores.

Boto também afirmou que parte do elenco só estava preocupado em aumentar o salário e que alguns jogadores deveriam se espelhar em Arrascaeta que conquistou um aumento salarial significativo após excelente desempenho em 2025.

As falas se tornaram mais um elemento no barril de pólvora que tem se formado no clube. A relação do diretor com os atletas nunca foi boa, sendo vista como distante. Após polêmicas recentes e a fala polêmica no CT George Helal, Bap havia decidido pela demissão de Boto, mas voltou atrás após novas reuniões nesta sexta-feira (06/03).

