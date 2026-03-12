12/03/2026
O cenário de conflito no Oriente Médio pode estar diante de uma reviravolta diplomática. Na noite desta quarta-feira (12/03), o presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, declarou publicamente, pela primeira vez, as três condições fundamentais para o fim da guerra iniciada no final de fevereiro.
O cenário de conflito no Oriente Médio pode estar diante de uma reviravolta diplomática. Na noite desta quarta-feira (12/03), o presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, declarou publicamente, pela primeira vez, as três condições fundamentais para o fim da guerra iniciada no final de fevereiro.

O anúncio ocorre em um momento de extrema tensão, após semanas de bombardeios e instabilidade regional.

Segundo o líder iraniano, a cessação das hostilidades depende do cumprimento de exigências rígidas que visam restaurar a soberania e compensar os danos sofridos pelo país.

“A única maneira de acabar com esta guerra é reconhecer os direitos legítimos do Irã, pagar reparações e dar garantias internacionais firmes”, afirmou Pezeshkian.

As três exigências do Irã

  1. Direitos Legítimos: O reconhecimento internacional da autonomia e dos direitos do Estado iraniano perante a comunidade global.

  2. Reparações de Guerra: O pagamento de indenizações pelos danos causados à infraestrutura e à população durante os ataques.

  3. Garantias Internacionais: Um pacto assinado que assegure que não haverá futuras agressões ao território iraniano por parte dos EUA ou de Israel.

Alinhamento com potências vizinhas

Durante o comunicado, o presidente informou que manteve conversas estratégicas com líderes da Rússia e do Paquistão. Nesses diálogos, Pezeshkian reafirmou o “compromisso do Irã com a paz na região”, mas deixou claro que o país não aceitará nada menos do que o cumprimento integral das condições impostas.

Relembre o conflito

A guerra teve início em 28 de fevereiro, após ataques coordenados de Estados Unidos e Israel contra solo iraniano, resultando na morte do líder supremo, o aiatolá Ali Khamenei.

A retaliação do regime teocrático transformou o incidente em um conflito regional que já atingiu mais de 10 nações e deixou milhares de vítimas, gerando uma crise humanitária e econômica global.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet

