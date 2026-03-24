Presidente do PT anuncia nomes da esquerda para disputa à Câmara e Aleac

Durante participação no Em Cena, podcast do ContilNet, nesta segunda-feira (23), o vereador e presidente do PT no Acre, André Kamai, disse que a federação formada por PT, PV, PCdoB e PSB vai montar chapas proporcionais competitivas em 2026.

O vereador afirmou que a federação pretende apresentar chapas com “mais novidades”.

“Olha, quando eu te falo que a gente vai surpreender, é pelo seguinte: nós vamos trazer uma chapa que talvez seja a que mais apresenta novidades. Ela também traz tradição, gente que tem experiência, gente que tem uma carreira consolidada, mas traz muitas novidades”, pontuou.

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Para a disputa por vagas na Câmara Federal, Kamai citou como opções: Virgílio Viana (PV); Perpétua Almeida (PCdoB); Sidilene Lima (PV); Suzy Cristiny (Sindicato dos Correios) e Márcio Alécio (superintendente do Incra no Acre).

Para a disputa pela Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), o vereador mencionou: Edvaldo Magalhães (PCdoB); Cesário Braga (PT); Padre Antônio (PT); Thiago Mourão (PT); Isaac Piyãko (PT) e Manoel Sian (indígena Huni Kuin, de Santa Rosa do Purus).

“Nós estamos montando um time de muita qualidade. Vamos ter chapa na federação, no PSB e nos outros partidos que conseguirmos trazer para a aliança. Eu não escondo nomes, acho que as pessoas precisam saber quem estamos colocando na rua”, concluiu.