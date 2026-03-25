Preso pede ritual para ser solto e vídeo em frente a presídio viraliza

Um vídeo que mostra a realização de um ritual religioso em frente à Penitenciária Masculina de Tubarão, em Santa Catarina, viralizou nas redes sociais e gerou debate entre internautas. As imagens mostram uma mulher afirmando estar realizando um trabalho espiritual com o objetivo de ajudar um detento.

De acordo com a publicação, a responsável pelo ritual é Beatriz D’Oyá Nike, que compartilhou o momento nas redes sociais. No vídeo, ela aparece caminhando nas proximidades do presídio enquanto segura uma ave e realiza invocações espirituais.

Segundo o relato, o trabalho seria direcionado a um cliente que está preso na unidade. As imagens também mostram oferendas e a realização de práticas religiosas à beira da estrada.

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A repercussão foi imediata e dividiu opiniões. Parte dos internautas criticou a realização do ritual no local e questionou o uso de um animal durante a prática. Por outro lado, seguidores demonstraram apoio à manifestação religiosa.

Até o momento, não há informações sobre eventual apuração por parte das autoridades. O caso segue repercutindo nas redes sociais.