Previsão indica calor, sol e pancadas de chuva nesta sexta-feira em várias áreas da região

A previsão do tempo para esta sexta-feira (13) indica predomínio de calor, sol entre nuvens e pancadas de chuva passageiras em diversas áreas da Amazônia ocidental. As informações são do meteorologista Davi Friale.

Segundo o especialista, o tempo quente deve predominar em regiões do Acre, Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Goiás e do Distrito Federal, além das planícies da Bolívia e da região de selva do Peru. No noroeste e no norte do Amazonas, a tendência é de muito calor e pouca chuva.

Nas áreas leste e sul do Acre que incluem as microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira a previsão aponta tempo quente e abafado, com sol, formação de nuvens e chuvas passageiras e pontuais. Em alguns pontos, essas precipitações podem ocorrer com maior intensidade e acompanhadas de descargas elétricas.

Mesmo assim, a probabilidade de chuvas fortes ou temporais é considerada baixa. A umidade relativa do ar deve variar entre 55% e 65% durante a tarde e atingir entre 90% e 100% nas primeiras horas da manhã. Os ventos sopram fracos a calmos, vindos do norte e com variações de noroeste pela manhã, mudando para nordeste a partir do fim da tarde.

No centro e oeste do estado nas microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá o cenário é semelhante, com calor, sol entre nuvens e chuvas pontuais ao longo do dia. Em algumas áreas, as pancadas podem ocorrer com raios, mas a chance de temporais também é baixa.

Nessas regiões, a umidade mínima deve ficar entre 60% e 70% durante a tarde, enquanto a máxima pode alcançar entre 90% e 100% ao amanhecer. Os ventos permanecem entre fracos e calmos, com direção predominante do norte e variações de noroeste pela manhã, mudando para nordeste no fim do dia.

As temperaturas mínimas devem variar entre 22 °C e 25 °C em grande parte do estado, enquanto as máximas podem chegar a 34 °C em algumas cidades.

Em Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, as mínimas devem ficar entre 22 °C e 24 °C, com máximas entre 31 °C e 33 °C. Já em Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil, as máximas podem alcançar entre 32 °C e 34 °C.

Nos municípios de Plácido de Castro e Acrelândia, as temperaturas devem variar entre 22 °C e 24 °C nas mínimas e entre 32 °C e 33 °C nas máximas. Em Sena Madureira, Manuel Urbano e Santa Rosa do Purus, os termômetros devem registrar mínimas entre 22 °C e 24 °C e máximas entre 31 °C e 33 °C.

Nas cidades de Tarauacá e Feijó, a previsão indica mínimas entre 23 °C e 25 °C, com máximas entre 31 °C e 33 °C. Já em Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, as temperaturas devem variar entre 23 °C e 25 °C nas mínimas e entre 30 °C e 32 °C nas máximas.

Em Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão, as mínimas também ficam entre 23 °C e 25 °C, enquanto as máximas devem atingir entre 30 °C e 32 °C ao longo da tarde.