11/03/2026
ContilPop
Pai de Melody expõe agressão da ex e prejuízo de R$ 300 mil em carro
Wagner Moura será um dos apresentadores de prêmios no Oscar 2026
Mulher que trabalha em famoso bordel da Europa fala sobre a rotina
Júlia Ribeiro e Mari Fernandez anunciam gravidez
Babu Santana fala sobre interesse em Maxiane e Chaiany
Ana Maria Braga coloca Babu contra a parede e dispara acusação de machismo
Menino de 12 anos inicia preparação precoce para o Enem
Bruna Marquezine fala sobre arrependimento com procedimentos estéticos
Milena aperta a mão de Babu Santana após eliminação no BBB 26
Virginia Fonseca e Ana Castela se envolvem em polêmica por causa de maquiagem

Previsão indica calor, sol entre nuvens e pancadas de chuva ao longo desta quarta-feira

Boletim do meteorologista aponta tempo abafado, com sol, nuvens e chuvas pontuais ao longo do dia

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Temperaturas podem chegar a 32 °C e chuvas isoladas devem ocorrer em diferentes regiões.
Mercado Velho/ /Foto: Juan Diaz/ContilNet

A previsão do tempo para esta quarta-feira (11) indica predominância de calor, com sol, aumento de nuvens e chuvas pontuais ao longo do dia. As informações são do meteorologista Davi Friale, que aponta possibilidade de pancadas mais intensas em algumas áreas.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

De acordo com o boletim, o mesmo padrão atmosférico também deve influenciar regiões da Acre, Amazonas, Rondônia, Mato Grosso e Goiás, além do Distrito Federal e áreas de planície da Bolívia e da região de selva do Peru.

Nas regiões leste e sul do estado, que incluem as microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, o tempo deve permanecer quente, com sol entre nuvens e chuvas isoladas que podem ser intensas e acompanhadas de raios. A probabilidade de chuvas fortes é considerada média, enquanto a chance de temporais é baixa.

Temperaturas podem chegar a 32 °C e chuvas isoladas devem ocorrer em diferentes regiões.

Previsão indica calor e chuvas pontuais nesta sexta-feira/ Foto: Reprodução

Já no centro e oeste do estado, abrangendo áreas como Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o cenário será semelhante, com calor, presença de nuvens e pancadas de chuva pontuais. Nessas regiões, as chuvas também podem ocorrer com intensidade em alguns momentos, mas sem indicação de temporais generalizados.

A umidade relativa do ar deve variar entre 60% e 70% durante a tarde e atingir entre 90% e 100% nas primeiras horas da manhã. Os ventos sopram predominantemente do norte, com variações de noroeste pela manhã e de nordeste a partir do fim da tarde, geralmente fracos ou calmos, com eventuais rajadas moderadas.

LEIA TAMBÉM:

Influenciadora conta como saiu do Acre para morar nos EUA e revela que já foi decidida a não voltar

Moradores constroem ponte por conta própria em comunidade rural no interior do Acre

Cobra atravessa via urbana e chama atenção de motoristas em Rio Branco; veja vídeo

Em relação às temperaturas, os termômetros devem registrar mínimas entre 21 °C e 25 °C e máximas que podem chegar a 32 °C em diversas regiões do estado. Municípios como Senador Guiomard, Bujari, Porto Acre, Xapuri, Assis Brasil, Feijó e Rodrigues Alves estão entre as localidades que devem registrar máximas próximas desse patamar ao longo do dia.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.