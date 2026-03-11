A previsão do tempo para esta quarta-feira (11) indica predominância de calor, com sol, aumento de nuvens e chuvas pontuais ao longo do dia. As informações são do meteorologista Davi Friale, que aponta possibilidade de pancadas mais intensas em algumas áreas.

De acordo com o boletim, o mesmo padrão atmosférico também deve influenciar regiões da Acre, Amazonas, Rondônia, Mato Grosso e Goiás, além do Distrito Federal e áreas de planície da Bolívia e da região de selva do Peru.

Nas regiões leste e sul do estado, que incluem as microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, o tempo deve permanecer quente, com sol entre nuvens e chuvas isoladas que podem ser intensas e acompanhadas de raios. A probabilidade de chuvas fortes é considerada média, enquanto a chance de temporais é baixa.

Já no centro e oeste do estado, abrangendo áreas como Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o cenário será semelhante, com calor, presença de nuvens e pancadas de chuva pontuais. Nessas regiões, as chuvas também podem ocorrer com intensidade em alguns momentos, mas sem indicação de temporais generalizados.

A umidade relativa do ar deve variar entre 60% e 70% durante a tarde e atingir entre 90% e 100% nas primeiras horas da manhã. Os ventos sopram predominantemente do norte, com variações de noroeste pela manhã e de nordeste a partir do fim da tarde, geralmente fracos ou calmos, com eventuais rajadas moderadas.

Em relação às temperaturas, os termômetros devem registrar mínimas entre 21 °C e 25 °C e máximas que podem chegar a 32 °C em diversas regiões do estado. Municípios como Senador Guiomard, Bujari, Porto Acre, Xapuri, Assis Brasil, Feijó e Rodrigues Alves estão entre as localidades que devem registrar máximas próximas desse patamar ao longo do dia.