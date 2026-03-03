03/03/2026
PRF apreende 12 mil maços de cigarros contrabandeados em operações na BR-364

Motoristas fugiram pela mata

PRF apreende 12 mil maços de cigarros contrabandeados
PRF apreende 12 mil maços de cigarros contrabandeados/Foto: Assessoria PRF

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu, na manhã desta terça-feira (3), 12 mil maços de cigarros de origem estrangeira durante ações de fiscalização na BR-364, no Acre. As ocorrências foram registradas nos municípios de Senador Guiomard e Rio Branco, em trechos distintos da rodovia.

A maior apreensão ocorreu no quilômetro 87, em Senador Guiomard. Por volta das 7h30, os policiais tentaram abordar um veículo com película escura. Ao perceber a movimentação da equipe, o condutor abandonou o carro no acostamento e fugiu em direção a uma área de vegetação alagadiça. Dentro do automóvel, foram encontrados 5 mil maços da marca Point, além de um celular e documentos pessoais.

Minutos depois, ainda no mesmo trecho, outro veículo chamou a atenção da fiscalização ao estacionar de forma abrupta a cerca de 200 metros da barreira policial. O motorista também deixou o local correndo pela mata antes da chegada dos agentes. No interior do carro, a PRF localizou 6,5 mil maços das marcas Point e Farstar. As buscas foram realizadas, mas o terreno dificultou a localização dos suspeitos.

Já no quilômetro 112, em Rio Branco, uma motocicleta foi interceptada transportando uma caixa na garupa. Após a verificação, os agentes contabilizaram mais 500 maços de cigarros estrangeiros.

Ao todo, foram apreendidos 12 mil maços, além dos veículos e equipamentos recolhidos nas abordagens. O material foi encaminhado à Receita Federal em Rio Branco para os procedimentos administrativos e fiscais.

Segundo a PRF, o combate ao contrabando de cigarros é estratégico para impedir a circulação de produtos sem controle sanitário e reduzir prejuízos à arrecadação tributária.

Assessoria

