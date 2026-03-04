PRF apreende 8 kg de skunk em ônibus na BR-364; droga saiu de Rio Branco e seguia para Goiás

Uma fiscalização de rotina da Polícia Rodoviária Federal (PRF) resultou na apreensão de 8,1 quilos de skunk na noite desta terça-feira (3), no km 1 da BR-364, em Vilhena.

A droga estava dividida em sete tabletes e escondida dentro de duas latas de massa corrida, despachadas como encomenda em um ônibus interestadual. O material havia sido enviado de Rio Branco e tinha como destino final a cidade de Goiânia.

De acordo com a PRF, a apreensão ocorreu após os policiais identificarem inconsistências nas informações das notas fiscais apresentadas na declaração de bens transportados. A irregularidade levantou suspeitas e levou à verificação detalhada da carga, quando os entorpecentes foram encontrados.

O skunk, uma variação mais potente da maconha, foi encaminhado à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) de Vilhena, onde serão adotados os procedimentos legais cabíveis.