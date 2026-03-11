PRF apreende caminhão com madeira irregular durante fiscalização em Cruzeiro do Sul

Durante fiscalizações realizadas na BR-364, nesta terça-feira (10), em Cruzeiro do Sul, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu um caminhão que transportava madeira de forma irregular.

De acordo com a PRF, os agentes perceberam uma situação suspeita durante a abordagem. Um barco estava sendo transportado sobre o caminhão com as portas traseiras abertas, ultrapassando o comprimento do veículo, o que chamou a atenção da equipe.

Durante a inspeção no compartimento de carga, os policiais localizaram aproximadamente 2,7 metros cúbicos de madeira serrada de espécie nativa, sem qualquer comprovação de origem legal ou documentação fiscal.

Diante da irregularidade, os agentes lavraram as autuações administrativas cabíveis no local.

A ocorrência foi encaminhada ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) em Cruzeiro do Sul, que realizou a apreensão da madeira e também do caminhão utilizado no transporte.

O motorista foi identificado e se comprometeu a comparecer em juízo quando for intimado pelas autoridades, para responder pelos procedimentos legais relacionados ao caso.