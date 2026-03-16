18/03/2026
ContilPop
Mãe de Ney Matogrosso morre no Rio, aos 103 anos; cantor presta homenagem
Bianca Andrade faz transplante de sobrancelha e detalhe surpreende seguidores
Stênio Garcia processa as filhas em causa milionária e aponta abandono
Mestrando em biotecnologia animal viraliza ao tomar banho com 4 cobras
Juju do Pix se interna em São Paulo para colocar próteses de silicone nos seios
Michael B. Jordan revela desilusão e decide ficar sozinho após fim de namoro
Anne Hathaway revela truque de cabelo para levantar o olhar
Tati Quebra Barraco recebe apoio de famílias de Catra e Marcinho em briga judicial
Jonas e Ana Paula Renault no BBB 26; brother admite carinho pela rival
Entenda o pronunciamento do Oscar após barraco com atriz de sucesso

Polícia apreende mais de 70 kg de drogas, celulares e veículos em fiscalização na BR-317

A equipe da PRF realizava fiscalizações em frente à Unidade Operacional (UOP) de Xapuri

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
A PRF apreendeu mais de 70 kg de skunk
A PRF apreendeu mais de 70 kg de skunk/Foto: PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou a apreensão de 74,4 kg de skunk, na última sexta-feira (13), em uma ação de fiscalização de rotina. A droga estava sendo transportada no bagageiro de um veículo que era rebocado por outro, na BR-317, em Xapuri, município do Acre.

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

A equipe da PRF realizava fiscalizações em frente à Unidade Operacional (UOP) de Xapuri, quando visualizou um Renault Sandero preto rebocando um Renault Clio branco. Durante a passagem por um redutor de velocidade, o dispositivo de reboque se soltou, forçando a parada dos veículos.

LEIA MAIS: PRF intercepta transporte de 1,5 tonelada de peixe com documentação irregular no interior do Acre

O condutor do Renault Clio tentou ignorar a ordem de parada e seguiu o percurso, mas foi interceptado por um dos policiais. Ao ser questionado sobre o conteúdo das caixas que lotavam o interior do automóvel, o homem confessou que era drogas, recebendo voz de prisão imediata.

Durante a busca no Sandero, os policiais encontraram ainda uma pistola de airsoft oculta no porta-luvas, cuja propriedade foi assumida pelo condutor. Devido à natureza da ocorrência e ao número de envolvidos, a Polícia Federal foi acionada para apoiar o transporte dos detidos.

Foram apreendidos 74,4 kg de skunk, 4 aparelhos celulares e objetos pessoais, 2 veículos, sendo que o Renault Clio permaneceu na UOP por problemas mecânicos e foi removido posteriormente, e 1 réplica de arma de fogo de airsoft.

Os envolvidos, a droga e os veículos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal de Epitaciolândia para o registro do flagrante por tráfico de drogas.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.