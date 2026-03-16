Polícia apreende mais de 70 kg de drogas, celulares e veículos em fiscalização na BR-317

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou a apreensão de 74,4 kg de skunk, na última sexta-feira (13), em uma ação de fiscalização de rotina. A droga estava sendo transportada no bagageiro de um veículo que era rebocado por outro, na BR-317, em Xapuri, município do Acre.

A equipe da PRF realizava fiscalizações em frente à Unidade Operacional (UOP) de Xapuri, quando visualizou um Renault Sandero preto rebocando um Renault Clio branco. Durante a passagem por um redutor de velocidade, o dispositivo de reboque se soltou, forçando a parada dos veículos.

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O condutor do Renault Clio tentou ignorar a ordem de parada e seguiu o percurso, mas foi interceptado por um dos policiais. Ao ser questionado sobre o conteúdo das caixas que lotavam o interior do automóvel, o homem confessou que era drogas, recebendo voz de prisão imediata.

Durante a busca no Sandero, os policiais encontraram ainda uma pistola de airsoft oculta no porta-luvas, cuja propriedade foi assumida pelo condutor. Devido à natureza da ocorrência e ao número de envolvidos, a Polícia Federal foi acionada para apoiar o transporte dos detidos.

Foram apreendidos 74,4 kg de skunk, 4 aparelhos celulares e objetos pessoais, 2 veículos, sendo que o Renault Clio permaneceu na UOP por problemas mecânicos e foi removido posteriormente, e 1 réplica de arma de fogo de airsoft.

Os envolvidos, a droga e os veículos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal de Epitaciolândia para o registro do flagrante por tráfico de drogas.