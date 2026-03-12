Primeira etapa do complexo viário começa a ser liberada e promete mudar trânsito da capital

A primeira etapa do Complexo Viário da Avenida Ceará deve começar a ser liberada para motoristas no fim de março, marcando um novo momento para a mobilidade urbana em um dos pontos mais movimentados da capital. A intervenção reorganiza o tráfego no cruzamento entre as avenidas Ceará e Getúlio Vargas, região que concentra grande fluxo de veículos e linhas de ônibus diariamente.

Com investimento superior a R$ 40 milhões, a obra é considerada uma das maiores intervenções estruturantes recentes na infraestrutura viária do estado. Do total aplicado, mais de R$ 23 milhões são recursos estaduais, enquanto o restante vem de emenda parlamentar destinada ao projeto.

O principal objetivo do complexo é criar um corredor que permita a circulação mais direta dos ônibus entre o Terminal Urbano e as principais avenidas da região central. A expectativa é reduzir o tempo de deslocamento para usuários do transporte coletivo e, ao mesmo tempo, melhorar a fluidez do trânsito para quem utiliza veículos particulares.

Segundo o governador Gladson Cameli, a liberação da parte superior do viaduto representa um avanço importante na obra.

“A primeira etapa do Complexo Viário da Avenida Ceará está terminando e, a partir do fim de março, a parte de cima do viaduto será liberada para o trânsito na Avenida Getúlio Vargas. Essa conquista traz mais segurança a todos os envolvidos no trânsito”, afirmou.

Liberação gradual

Nesta fase inicial, será aberta exclusivamente a parte superior do viaduto, onde a pavimentação já foi concluída para circulação de veículos. Equipes seguem trabalhando na implantação das calçadas com adequações de acessibilidade, além da instalação da sinalização horizontal e vertical.

Os serviços são executados em parceria com a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTrans) e o Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran), responsáveis pela organização do tráfego no entorno da obra.

De acordo com o secretário de Obras Públicas, Ítalo Lopes, a conclusão total do complexo está prevista para 2026, mas novas etapas devem ser entregues gradualmente ao longo deste ano.

Impacto no comércio

Além das mudanças no trânsito, a obra também gera expectativa de valorização na área onde está sendo construída. Empresários da região acreditam que a reorganização viária pode aumentar a circulação de clientes e melhorar o acesso aos estabelecimentos.

Para o comerciante Benigno Costa Júnior, que atua nas proximidades do cruzamento, o projeto tende a deixar um impacto positivo para quem trabalha na região.

“Numa obra dessa, a benfeitoria é para todo mundo. Tanto para a sociedade quanto para os empresários e para quem trabalha na região. O feedback dos clientes sempre foi que a localização era boa, mas o trânsito era complicado”, afirmou.

Próximas etapas

Atualmente, duas das quatro alças do complexo já estão pavimentadas. Ainda restam serviços como revestimento lateral, drenagem e complementação da pavimentação em trechos da Avenida Ceará.

As escavações no eixo da via chegaram a ultrapassar 15 metros de profundidade, exigindo planejamento técnico específico devido à presença de redes de fibra óptica, água e esgoto em uma área de intenso movimento.

A previsão é que até julho sejam concluídas as intervenções na parte inferior da avenida, com liberação das quatro alças de acesso. Ao final da obra, o complexo deverá integrar cerca de 1,6 quilômetro de intervenções viárias, conectando importantes trechos da região central da cidade.