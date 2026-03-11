O estudante Iago Tessinari conquistou o primeiro lugar no vestibular do curso de Medicina da Universidade Federal do Acre (UFAC). O resultado marca uma conquista expressiva para o aluno, que estudava no Colégio Lato Sensu.

A aprovação representa a realização de um dos objetivos mais disputados entre estudantes que buscam ingresso no ensino superior. O curso de Medicina costuma registrar alta concorrência nos processos seletivos da universidade.

Segundo a instituição de ensino, o resultado é fruto de um longo período de dedicação, disciplina e constância nos estudos. A conquista também ganha destaque por ocorrer em um momento considerado histórico para o processo seletivo.

Esta foi a primeira vez que o vestibular de Medicina da Universidade Federal do Acre foi aplicado nesse novo formato, o que trouxe mudanças na forma de seleção dos candidatos.

Com o primeiro lugar garantido, Iago Tessinari passa a integrar o grupo de estudantes aprovados para o curso, considerado um dos mais concorridos da universidade. A conquista também foi celebrada pela comunidade escolar do Colégio Lato Sensu, que destacou o desempenho do aluno no processo seletivo.