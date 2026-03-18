18/03/2026
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Justiça decreta prisão de trio que marcou trans com suástica

Ex-companheiro de mulher trans confessa participação em sessão de tortura com símbolos nazistas

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A Justiça de Ponta Porã (MS) converteu em preventiva a prisão dos três jovens envolvidos em um crime de extrema crueldade contra uma mulher trans, conhecida como Letícia.
Delegacia de Ponta Porã / Divulgação/PCMS Leia mais em: https://www.topmidianews.com.br/policia/trio-que-espancou-e-marcou-mulher-trans-com-suastica-tem-prisao/237605/

A Justiça de Ponta Porã (MS) converteu em preventiva a prisão dos três jovens envolvidos em um crime de extrema crueldade contra uma mulher trans, conhecida como Letícia.

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O grupo é acusado de cárcere privado, tortura física e psicológica, que culminou na marcação do corpo da vítima com o símbolo de uma suástica nazista utilizando uma faca quente.

O crime, que chocou o Mato Grosso do Sul, teve a participação direta do ex-companheiro da vítima. Segundo as investigações, ele teria atraído Letícia até uma residência sob o pretexto de receber o pagamento por um serviço de corte de grama, onde a emboscada foi realizada.

Com informações de TopMídiaNews.

Relato de horror e tortura

De acordo com o depoimento de Letícia à Polícia Civil, ao chegar no local ela foi levada a um escritório e coagida a realizar um ritual com sangue. Diante da recusa, as agressões começaram. A vítima foi espancada com um taco de sinuca e uma vassoura, sofrendo socos, joelhadas e pisões.

O ex-companheiro confessou ter ajudado a imobilizar Letícia, chegando a utilizar uma faixa de Jiu-Jitsu para tentar laçar seu pescoço. Durante a sessão de tortura, uma das envolvidas aqueceu uma faca no fogo para gravar a suástica no braço esquerdo da vítima, enquanto o celular de Letícia era destruído para impedir qualquer pedido de socorro.

Decisão judicial e prisão

Após ser liberada sob ameaças de morte, Letícia conseguiu buscar refúgio próximo à rodoviária da cidade, onde acionou a Polícia Militar. O ex-companheiro foi o primeiro a ser preso e confessou parte das agressões. Os outros dois envolvidos foram localizados na residência onde o crime ocorreu.

A conversão da prisão em preventiva garante que os acusados permaneçam detidos durante o processo, devido à periculosidade demonstrada e à gravidade das violações aos direitos humanos.

O caso segue sob investigação para apurar se há motivação ideológica neonazista ou se o símbolo foi utilizado como forma de tortura psicológica adicional contra a vítima.

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