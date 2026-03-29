29/03/2026
ContilPop
Antes da estreia, série de Harry Potter já tem 2ª temporada confirmada
“Escolha consciente”: Anthony Mafra relata rupturas familiares ao apoiar o pai
Ana Castela e Luan Pereira viralizam com novo vídeo de humor
Falas de cunho racista em reality na Argentina geram repercussão e pressão por medidas
Como as inovações digitais estão revolucionando a forma de combinar cores nos looks
Conheça grupo automotivo que revive a paixão por fuscas no Acre
Influenciadora morre, aos 31 anos, após luta contra doença rara
Homem que viralizou cantando como Zé Ramalho começa a gravar em estúdio
Solange Almeida mostra resultado de lifting facial após procedimento
Blogueira acreana entra em trend com cachorro durante faxina e viraliza

Procon fiscaliza restaurantes e lanchonetes em operação em Cruzeiro do Sul

Operação fiscaliza preços, higiene e notas fiscais em restaurantes e lanchonetes da segunda maior cidade do Acre

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Procon fiscaliza restaurantes e lanchonetes em operação em Cruzeiro do Sul
Fiscais do Procon e da Vigilância Sanitária durante inspeção técnica em estabelecimentos comerciais no Vale do Juruá/ Foto: Reprodução

Entre os dias 23 e 27 de março, o Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon/AC) desencadeou a operação “Na Mesa do Consumidor”, uma ofensiva estratégica para sanear irregularidades em restaurantes, lanchonetes e lanchonetes da capital do Juruá. A ação não foi apenas uma visita de rotina, mas uma força-tarefa pesada que uniu o Setor de Tributos e a Vigilância Sanitária Municipal.

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

O foco da operação foi duplo: proteger o bolso e a saúde da população. Enquanto os fiscais tributários e do Procon passavam o pente fino em planilhas de custos, notas fiscais e possíveis cobranças abusivas, a Vigilância Sanitária entrava nas cozinhas para garantir que o que chega à mesa do cidadão siga normas rigorosas de manipulação. O recado foi claro: o lucro não pode estar acima da lei ou do bem-estar do cliente.

Procon fiscaliza restaurantes e lanchonetes em operação em Cruzeiro do Sul

A clareza na exposição de preços e a exigência de notas fiscais foram pontos centrais da operação em Cruzeiro do Sul/ Foto: Reprodução

Pente fino e Educação

Arud Freitas, que comanda a fiscalização na regional, ressaltou que a presença do Estado nas ruas de Cruzeiro do Sul serve para equilibrar o jogo. “Nosso papel é garantir um comércio justo. Orientamos os empresários, mas agimos com firmeza onde o direito do consumidor é atropelado”, pontuou. A ideia é que a transparência  desde o cardápio até o fechamento da conta seja a regra, e não a exceção.

Integração e Segurança

Para o coordenador regional do Procon no Juruá, Vasco Júnior, o sucesso da semana de trabalho está na união dos órgãos. Segundo ele, a atuação integrada fortalece a rede de proteção e cria um ambiente de negócios muito mais organizado e confiável. “Quando trabalhamos juntos, a segurança alimentar aumenta e o comerciante que anda na linha é valorizado”, destacou o coordenador, elogiando o compromisso técnico das equipes durante os cinco dias de campo.

LEIA TAMBÉM: 

Governo envia ‘força-tarefa’ à Aleac e apresenta propostas a servidores em protesto

“Dever cumprido”: confira a carta de afastamento do cargo enviada por Gladson à Aleac

Morre, aos 63 anos, Ennio Ayres, filho do ex-prefeito de Tarauacá

Com o encerramento desta etapa, o Procon avisa que o monitoramento em Cruzeiro do Sul será permanente. As fiscalizações periódicas continuarão acontecendo para assegurar que as “boas práticas” discutidas durante a operação se tornem rotina no comércio do Vale do Juruá.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.