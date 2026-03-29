Procon fiscaliza restaurantes e lanchonetes em operação em Cruzeiro do Sul

Entre os dias 23 e 27 de março, o Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon/AC) desencadeou a operação “Na Mesa do Consumidor”, uma ofensiva estratégica para sanear irregularidades em restaurantes, lanchonetes e lanchonetes da capital do Juruá. A ação não foi apenas uma visita de rotina, mas uma força-tarefa pesada que uniu o Setor de Tributos e a Vigilância Sanitária Municipal.

O foco da operação foi duplo: proteger o bolso e a saúde da população. Enquanto os fiscais tributários e do Procon passavam o pente fino em planilhas de custos, notas fiscais e possíveis cobranças abusivas, a Vigilância Sanitária entrava nas cozinhas para garantir que o que chega à mesa do cidadão siga normas rigorosas de manipulação. O recado foi claro: o lucro não pode estar acima da lei ou do bem-estar do cliente.

Pente fino e Educação

Arud Freitas, que comanda a fiscalização na regional, ressaltou que a presença do Estado nas ruas de Cruzeiro do Sul serve para equilibrar o jogo. “Nosso papel é garantir um comércio justo. Orientamos os empresários, mas agimos com firmeza onde o direito do consumidor é atropelado”, pontuou. A ideia é que a transparência desde o cardápio até o fechamento da conta seja a regra, e não a exceção.

Integração e Segurança

Para o coordenador regional do Procon no Juruá, Vasco Júnior, o sucesso da semana de trabalho está na união dos órgãos. Segundo ele, a atuação integrada fortalece a rede de proteção e cria um ambiente de negócios muito mais organizado e confiável. “Quando trabalhamos juntos, a segurança alimentar aumenta e o comerciante que anda na linha é valorizado”, destacou o coordenador, elogiando o compromisso técnico das equipes durante os cinco dias de campo.

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Com o encerramento desta etapa, o Procon avisa que o monitoramento em Cruzeiro do Sul será permanente. As fiscalizações periódicas continuarão acontecendo para assegurar que as “boas práticas” discutidas durante a operação se tornem rotina no comércio do Vale do Juruá.