Produtoras rurais do interior do Acre recebem curso de horta orgânica do Ieptec

O Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec) iniciou, no último sábado (28), a aula inaugural do curso de Horticultor Orgânico no município do Bujari. A formação atende 20 mulheres residentes nos ramais Mutum e Piçarreira, localizados no Projeto de Assentamento Walter Arce, e busca transformar a realidade da produção agrícola local.

A iniciativa visa combater um problema recorrente na região: a perda de produtos por falta de manejo técnico adequado. Para a produtora rural e aluna Maria Gisélia Souza, a qualificação é a esperança de dias melhores no campo. “Queremos que a nossa produção melhore e que a gente venha tirar mais do plantio”, afirmou a agricultora, destacando que o conhecimento técnico será fundamental para evitar o desperdício que hoje atinge as famílias do assentamento.

Metodologia e Suporte

Pensando na rotina das mulheres do campo, o Ieptec estruturou o curso com aulas aos sábados e domingos. Além da flexibilidade de horário, as alunas receberam fardamento completo e kits escolares ofertados pelo governo do Acre. Segundo o presidente da instituição, Alírio Wanderley, a capacitação terá um perfil dinâmico. “As aulas serão quase 100% práticas. Com certeza será de muita valia para essas produtoras”, pontuou o gestor.

Expansão para Outras Regiões

O projeto de qualificação profissional em Horticultor Orgânico não ficará restrito ao Bujari. Ainda no mês de abril, o Ieptec confirmou que levará a mesma formação para as comunidades rurais do Polo Dom Joaquim, na Transacreana, e para a região da Baixa Verde, em Senador Guiomard.

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O objetivo central é fortalecer a agricultura orgânica no estado, garantindo que o conhecimento chegue diretamente a quem trabalha na ponta, promovendo autonomia financeira e segurança alimentar para as famílias rurais acreanas.