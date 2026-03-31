31/03/2026
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Produtoras rurais do interior do Acre recebem curso de horta orgânica do Ieptec

Alunas dos ramais Mutum e Piçarreira buscam reduzir perdas no plantio e aplicar técnicas sustentáveis na agricultura familiar

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Produtoras rurais do interior do Acre recebem curso de horta orgânica do Ieptec
Aula inaugural do curso de Horticultor Orgânico reuniu 20 mulheres na Associação Três Fronteiras, no Bujari/ Foto: Reprodução

O Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec) iniciou, no último sábado (28), a aula inaugural do curso de Horticultor Orgânico no município do Bujari. A formação atende 20 mulheres residentes nos ramais Mutum e Piçarreira, localizados no Projeto de Assentamento Walter Arce, e busca transformar a realidade da produção agrícola local.

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A iniciativa visa combater um problema recorrente na região: a perda de produtos por falta de manejo técnico adequado. Para a produtora rural e aluna Maria Gisélia Souza, a qualificação é a esperança de dias melhores no campo. “Queremos que a nossa produção melhore e que a gente venha tirar mais do plantio”, afirmou a agricultora, destacando que o conhecimento técnico será fundamental para evitar o desperdício que hoje atinge as famílias do assentamento.

Produtoras rurais do interior do Acre recebem curso de horta orgânica do Ieptec

Alunas do Projeto de Assentamento Walter Arce receberam kits escolares e fardamento para o início das aulas práticas/ Foto: Reprodução

Metodologia e Suporte

Pensando na rotina das mulheres do campo, o Ieptec estruturou o curso com aulas aos sábados e domingos. Além da flexibilidade de horário, as alunas receberam fardamento completo e kits escolares ofertados pelo governo do Acre. Segundo o presidente da instituição, Alírio Wanderley, a capacitação terá um perfil dinâmico. “As aulas serão quase 100% práticas. Com certeza será de muita valia para essas produtoras”, pontuou o gestor.

Expansão para Outras Regiões

O projeto de qualificação profissional em Horticultor Orgânico não ficará restrito ao Bujari. Ainda no mês de abril, o Ieptec confirmou que levará a mesma formação para as comunidades rurais do Polo Dom Joaquim, na Transacreana, e para a região da Baixa Verde, em Senador Guiomard.

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O objetivo central é fortalecer a agricultura orgânica no estado, garantindo que o conhecimento chegue diretamente a quem trabalha na ponta, promovendo autonomia financeira e segurança alimentar para as famílias rurais acreanas.

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