Professor da rede pública precisa de doação de sangue para cirurgia e mobiliza campanha

Familiares e amigos do professor de matemática da rede pública de ensino, Carlos Henrique Espíndola, iniciaram uma campanha para arrecadar doações de sangue. O educador está internado no Intoacre e deverá passar por um procedimento cirúrgico nos próximos dias.

De acordo com os familiares, as doações são necessárias para que o professor possa realizar a cirurgia e continuar o tratamento médico. A mobilização pede que voluntários procurem o Hemoacre para contribuir com a campanha.

Segundo a família, qualquer tipo sanguíneo pode ser doado. No momento da doação, os voluntários precisam apenas informar que o sangue será destinado ao professor Carlos Henrique Espíndola.

A campanha tem sido divulgada entre amigos, colegas de trabalho e moradores, que buscam ampliar a rede de solidariedade para garantir o número necessário de bolsas de sangue antes do procedimento cirúrgico.

Quem puder ajudar deve comparecer ao Hemoacre e solicitar que a doação seja registrada em nome do professor Carlos Henrique Espíndola. A mobilização reforça o apelo por solidariedade para contribuir com o tratamento do educador.