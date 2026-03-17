Professora é flagrada puxando cabelo de aluna de 4 anos em escola

Um caso alarmante de maus-tratos em ambiente escolar chocou a cidade de Sorocaba (SP). Uma professora foi flagrada por câmeras de monitoramento interno de uma unidade de ensino puxando o cabelo de uma aluna de apenas quatro anos. O incidente, ocorrido em fevereiro, ganhou repercussão nacional após a divulgação das imagens e o registro de um boletim de ocorrência pelos pais da vítima.

De acordo com informações publicadas pelo portal g1, a menina relatou aos responsáveis que a educadora a puxou pelo cabelo até que sua cabeça encostasse em um colchão. Na ocasião, a professora ainda teria pedido para que a criança não contasse o ocorrido aos pais. Confrontada pela família, a profissional admitiu a conduta, mas tentou minimizar o ato afirmando que não aplicou força.

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Medidas judiciais e sigilo

A instituição de ensino, identificada como E-BOS, pertence ao Banco de Olhos de Sorocaba e atende filhos de funcionários. A defesa da família já iniciou os trâmites legais para a responsabilização civil e criminal.

Segredo de Justiça: O advogado Cleber Pereira Balestero informou que o processo corre sob sigilo para preservar a integridade psicológica da criança.

Provas: As imagens das câmeras de segurança foram anexadas aos autos e são consideradas peças fundamentais para a instrução processual.

Responsabilidade Objetiva: A defesa busca a responsabilização do estabelecimento de ensino, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor e normas educacionais.

Resumo do caso: agressão em escola de Sorocaba

Confira os pontos principais da ocorrência:

Detalhe do Caso Informação Local Escola E-BOS (Sorocaba – SP) Vítima Criança de 4 anos Agressão Relatada Puxão de cabelo até o colchão Defesa da Professora Alegou ato “sem força” Status Jurídico Processo em segredo de Justiça Posicionamento da Escola Diz não compactuar com condutas de desrespeito

Em nota oficial, a escola de Sorocaba afirmou que não compactua com qualquer tipo de agressão ou conduta que desrespeite a integridade física e emocional dos alunos. A instituição declarou que permanece à disposição das autoridades para apurar os fatos e adotar as medidas cabíveis.

O caso reacende o debate sobre a fiscalização rigorosa em creches e escolas infantis, além da importância de ouvir e acolher os relatos das crianças diante de mudanças repentinas de comportamento.