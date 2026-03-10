Um acidente de trânsito tirou a vida da professora Maria Aparecida Lopes, de 48 anos, na noite desta segunda-feira (09), no km 06 da rodovia AC-475, próximo ao município de Plácido de Castro, no interior do Acre.

Segundo informações preliminares, a professora havia acabado de sair do trabalho e seguia para casa quando perdeu o controle da motocicleta em um trecho da estrada que passa por obras. Ela acabou caindo e batendo a cabeça fortemente no asfalto. Devido a gravidade dos ferimentos, a educadora morreu ainda no local antes de receber atendimento médico.

Aparecida também era conhecida na região por ser esposa do motorista de uma van da Prefeitura de Acrelândia, responsável pelo transporte de estudantes do curso de Agronomia até a área do km 14, em Plácido de Castro. A notícia da morte causou forte comoção entre moradores e alunos que conheciam a família.

Nas redes sociais, amigos e conhecidos lamentaram o ocorrido e prestaram solidariedade aos familiares neste momento de dor. O caso deverá ser investigado para esclarecer as circunstâncias do acidente. Novas informações poderão ser divulgadas conforme o avanço das apurações.

@ricardo.amaral14

ContilNet