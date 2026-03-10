10/03/2026
ContilPop
O desafio de levar o “pernambucanês” ao Oscar: como traduzir as gírias de ‘O Agente Secreto’
Ivete Sangalo atualiza estado de saúde após cirurgia facial e detalha uso de titânio
“O Agente Secreto” chega à Netflix e está entre os mais vistos
Cantor Leonardo coloca bebida na boca do neto e causa polêmica; Veja vídeo
Babá dos filhos de Virginia Fonseca revela ter denunciado abuso contra filha
Zé Felipe surpreende filhas e mãe com buquê de flores no Dia das Mulheres
DJ Eliezer passa mal na BR-364 e cancela show que faria em Sena Madureira
Rihanna estava em casa durante atentado a tiros; saiba mais
Vini Jr. reage após Virginia dizer que mulheres devem manter distância
Ticiane Pinheiro revive meme e agita web com “quadradinho de oito”

Professora morre após perder controle de motocicleta e sofrer queda no interior do Acre

Segundo informações preliminares, a professora havia acabado de sair do trabalho e seguia para casa quando perdeu o controle da motocicleta

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Foto: Reprodução

Um acidente de trânsito tirou a vida da professora Maria Aparecida Lopes, de 48 anos, na noite desta segunda-feira (09), no km 06 da rodovia AC-475, próximo ao município de Plácido de Castro, no interior do Acre.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

Segundo informações preliminares, a professora havia acabado de sair do trabalho e seguia para casa quando perdeu o controle da motocicleta em um trecho da estrada que passa por obras. Ela acabou caindo e batendo a cabeça fortemente no asfalto. Devido a gravidade dos ferimentos, a educadora morreu ainda no local antes de receber atendimento médico.

Aparecida também era conhecida na região por ser esposa do motorista de uma van da Prefeitura de Acrelândia, responsável pelo transporte de estudantes do curso de Agronomia até a área do km 14, em Plácido de Castro. A notícia da morte causou forte comoção entre moradores e alunos que conheciam a família.

Nas redes sociais, amigos e conhecidos lamentaram o ocorrido e prestaram solidariedade aos familiares neste momento de dor. O caso deverá ser investigado para esclarecer as circunstâncias do acidente. Novas informações poderão ser divulgadas conforme o avanço das apurações.

 

@ricardo.amaral14

ContilNet

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.