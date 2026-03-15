15/03/2026
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Professores convocados pela Educação no Acre têm prazo até 23 de março para entregar documentos

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Professores convocados pela Educação no Acre têm prazo até 23 de março para entregar documentos
Professores convocados pela Educação no Acre têm prazo até 23 de março para entregar documentos/Foto: Reprodução

Professores aprovados em processo seletivo simplificado da rede estadual de ensino no Acre foram convocados para a etapa de entrega de documentos e assinatura de contrato. O prazo para apresentação da documentação vai até o dia 23 de março. Confira os nomes.

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A convocação foi publicada no Diário Oficial do Estado e envolve candidatos que devem atuar em diferentes áreas da educação, como ensino regular, educação especial, educação no campo e também no Centro de Estudo de Línguas (CEL).

Os profissionais chamados irão atuar em unidades da rede estadual em municípios como Rio Branco, Plácido de Castro e Xapuri, conforme a demanda de reposição de professores registrada pela Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE).

Entrega de documentos

De acordo com o edital, os candidatos devem comparecer entre 7h30 e 13h30 nos locais indicados pela Secretaria de Educação para apresentar a documentação exigida e formalizar o contrato.

Na capital, a entrega ocorre na Coordenação de Recursos Humanos da SEE, localizada na Rua Rio Grande do Sul, nº 1.907, no bairro Volta Seca. Já em Plácido de Castro e Xapuri, os candidatos devem procurar os respectivos núcleos da educação nos municípios.

Documentos exigidos

Entre os documentos solicitados estão RG, CPF, título de eleitor, comprovante de escolaridade, carteira de trabalho, foto 3×4 recente e comprovante de endereço, além de certidões negativas da Justiça e atestado médico admissional que comprove aptidão física e mental para o exercício da função.

Também será necessário apresentar documentos relacionados a dependentes, comprovante de tipagem sanguínea e declarações exigidas pelo edital sobre antecedentes, bens e possível acúmulo de cargo público.

A lista completa com os nomes dos candidatos convocados foi divulgada no Diário Oficial do Estado e pode ser consultada no edital publicado pela administração estadual.

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