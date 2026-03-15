Professores convocados pela Educação no Acre têm prazo até 23 de março para entregar documentos

Professores aprovados em processo seletivo simplificado da rede estadual de ensino no Acre foram convocados para a etapa de entrega de documentos e assinatura de contrato. O prazo para apresentação da documentação vai até o dia 23 de março. Confira os nomes.

A convocação foi publicada no Diário Oficial do Estado e envolve candidatos que devem atuar em diferentes áreas da educação, como ensino regular, educação especial, educação no campo e também no Centro de Estudo de Línguas (CEL).

Os profissionais chamados irão atuar em unidades da rede estadual em municípios como Rio Branco, Plácido de Castro e Xapuri, conforme a demanda de reposição de professores registrada pela Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE).

Entrega de documentos

De acordo com o edital, os candidatos devem comparecer entre 7h30 e 13h30 nos locais indicados pela Secretaria de Educação para apresentar a documentação exigida e formalizar o contrato.

Na capital, a entrega ocorre na Coordenação de Recursos Humanos da SEE, localizada na Rua Rio Grande do Sul, nº 1.907, no bairro Volta Seca. Já em Plácido de Castro e Xapuri, os candidatos devem procurar os respectivos núcleos da educação nos municípios.

Documentos exigidos

Entre os documentos solicitados estão RG, CPF, título de eleitor, comprovante de escolaridade, carteira de trabalho, foto 3×4 recente e comprovante de endereço, além de certidões negativas da Justiça e atestado médico admissional que comprove aptidão física e mental para o exercício da função.

Também será necessário apresentar documentos relacionados a dependentes, comprovante de tipagem sanguínea e declarações exigidas pelo edital sobre antecedentes, bens e possível acúmulo de cargo público.

A lista completa com os nomes dos candidatos convocados foi divulgada no Diário Oficial do Estado e pode ser consultada no edital publicado pela administração estadual.