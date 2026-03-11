Professores do Acre vão receber R$ 3 mil de programa federal para compra de equipamentos

Professores de 28 escolas da rede pública do Acre serão contemplados com a premiação do programa Reconhecimento Mais Professores vão receber R$ 3 mil para compra de equipamentos tecnológicos, sendo obrigatória a posse da Carteira Nacional Docente do Brasil (CNDB).

A iniciativa é do governo federal, que integra a política Mais Professores para o Brasil, coordenada pelo Ministério da Educação (MEC), e concede o valor a professores da educação básica de todo o país. No Acre, 394 professores de escolas localizadas nos municípios de Brasileia, Cruzeiro do Sul, Capixaba, Feijó, Jordão, Rio Branco, Sena Madureira e Xapuri serão contemplados.

No Brasil, cerca de 100 mil docentes da rede pública receberão o incentivo financeiro, disponibilizado por meio de cartão do Banco do Brasil, destinado exclusivamente à aquisição de computadores, notebooks e tablets.

No Acre, serão beneficiados professores que estavam em exercício no ano de 2024 nas escolas selecionadas, conforme dados do Censo Escolar. As unidades de ensino que foram contempladas se destacaram pelos resultados positivos no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

A seleção das escolas considerou dois critérios principais: 50% das vagas foram destinadas às unidades com as maiores notas no Ideb, enquanto os outros 50% contemplam escolas que apresentam bom desempenho no índice mesmo estando inseridas em contextos socioeconômicos mais vulneráveis.

Como solicitar e receber

Docentes já identificados como elegíveis podem solicitar o voucher por meio do site da CNDB, no endereço maisprofessores.mec.gov.br, até o dia 31 de maio. Para solicitar, o professor deve primeiro emitir a CNDB no portal do programa Mais Professores para o Brasil.

No momento da solicitação, o docente deverá informar o endereço para entrega do cartão, preferencialmente na Secretaria de Educação.

O cartão será entregue na Secretaria de Educação e posteriormente encaminhado aos núcleos da SEE nos municípios. Para isso, os professores devem ficar atentos aos informes divulgados pela secretaria.

Após o recebimento do cartão, ele deverá ser ativado conforme as instruções enviadas pelo Banco do Brasil. Os docentes terão até 180 dias, após a ativação do cartão, para utilizar o recurso. Depois de comprar, terão até 60 dias, que podem ser prorrogáveis por mais 30, para realizar a prestação de contas.

A aquisição do equipamento deverá ser feita em estabelecimento que emita Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e) no Brasil. Posteriormente, a nota fiscal deverá ser registrada no sistema de prestação de contas disponibilizado pelo programa.

Para receber o benefício, o docente precisa ter a Carteira Nacional Docente do Brasil (CNDB) e realizar a solicitação por meio do site oficial do programa. Após o recebimento do cartão, o professor deverá adquirir o equipamento tecnológico e registrar a nota fiscal eletrônica da compra no sistema da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).

A iniciativa tem como objetivo reconhecer o trabalho dos professores e incentivar o uso de ferramentas tecnológicas no processo de ensino e aprendizagem. Os professores selecionados foram cadastrados pela rede de ensino no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle (Simec).

Para mais informações, os interessados podem acessar o portal do MEC: https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/2026/marco/elegiveis-ao-reconhecimento-mais-professores-podem-solicitar-vouche. Dúvidas também podem ser encaminhadas para o e-mail: [email protected].

Confira a lista:

Lista-dos-professores-elegiveis