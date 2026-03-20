Professores são convocados no Acre para entregar documentos; veja prazos

Candidatos aprovados no processo seletivo simplificado da educação estadual começaram a ser convocados para assumir vagas temporárias no Acre. Os professores devem entregar a documentação e assinar contrato até o dia 30 de março, sob risco de perder a vaga, segundo informações do Diário Oficial do Estado (DOE).

A convocação foi publicada pelas secretarias de Secretaria de Estado de Administração do Acre (Sead) e Secretaria de Estado de Educação e Cultura do Acre (SEE), e contempla profissionais que irão atuar principalmente em escolas da zona rural por meio do programa Caminhos da Educação no Campo.

Ao todo, há chamados para diferentes áreas, como Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Linguagens, Educação Física e Pedagogia, abrangendo turmas do ensino fundamental e médio.

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As vagas estão distribuídas entre os municípios de Rodrigues Alves, Sena Madureira, Senador Guiomard, Tarauacá e Xapuri, com destaque para localidades rurais, onde há maior demanda por professores.

Os convocados devem comparecer a um dos núcleos de educação indicados no edital, sempre no município para o qual foram selecionados, entre 7h30 e 13h30. O prazo final para entrega da documentação é 30 de março.

Entre os documentos exigidos estão RG, CPF, diploma, comprovante de endereço, certidões negativas, dados bancários e atestado médico que comprove aptidão para o exercício da função. Também é obrigatória a apresentação de declarações específicas, disponíveis online.

Segundo o edital, o não comparecimento dentro do prazo pode resultar na desclassificação do candidato, abrindo espaço para a convocação dos próximos da lista. A seleção faz parte de um processo iniciado ainda em 2025 e busca reforçar o quadro de professores.

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