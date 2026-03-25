Professores são suspensos por 90 dias após processo disciplinar no Acre

Foi determinada a suspensão de professores da rede estadual por um período de 90 dias após a conclusão de processo administrativo disciplinar. A decisão foi oficializada por meio de decreto publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira, 25.

De acordo com o documento, a penalidade foi aplicada com base em apuração interna conduzida pela administração pública, seguindo os trâmites previstos na legislação estadual. A medida também determina o registro da sanção nos assentamentos funcionais dos servidores envolvidos.

Além disso, os decretos indicam que a suspensão ocorre como desdobramento de uma decisão administrativa vinculada a processo disciplinar, o que reforça o caráter formal e legal da punição. O conteúdo detalhado das infrações não é especificado na publicação oficial.

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Contudo, a aplicação de penalidades desse tipo evidencia o rigor adotado pelo Estado em casos que envolvem possíveis irregularidades no serviço público. A suspensão temporária é uma das sanções previstas para situações consideradas de maior gravidade dentro da administração.

Na ocasião, não foram divulgados detalhes adicionais sobre o caso, mas a publicação reforça a necessidade de cumprimento das normas que regem o funcionalismo público. Portanto, a medida evidencia o papel dos processos disciplinares como instrumento de controle e responsabilização dentro da gestão pública estadual.