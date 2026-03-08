Programa Brasil no Mundo debate guerra do Irã neste domingo







Neste domingo (8), a TV Brasil leva ao ar, às 19h30, uma nova edição do programa Brasil no Mundo. No estúdio, no Rio de Janeiro, os jornalistas Cristina Serra, Jamil Chade e Yan Boechat analisam os últimos desdobramentos da guerra do Irã e o impacto na região. A atração da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) também comenta sobre a cúpula reunindo o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e os presidentes de direita na América Latina.

Para enriquecer o debate, o Brasil no Mundo recebe a historiadora e professora do Programa de Pós-Graduação em História Comparada da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) Beatriz Bissio. A especialista tem doutorado sobre a civilização árabe-islâmica clássica que resultou no livro O Mundo Falava Árabe. No currículo, Bissio acumula também o período que trabalhou como correspondente internacional de vários veículos de comunicação latino-americanos.

Produção

O programa Brasil no Mundo se dedica a destrinchar os grandes acontecimentos globais com a profundidade que cada tema exige. Conduzido pelos jornalistas especialistas Cristina Serra, Jamil Chade e Yan Boechat, apresenta análises consistentes e, a cada edição, recebe um convidado que contribui para ampliar a compreensão do cenário internacional e de seus reflexos na sociedade. Com exibição semanal na TV Brasil sempre aos domingos, às 19h30, o programa tem duração de 1 hora.

Cristina Serra atua como jornalista há cerca de 40 anos, tendo trabalhado na TV Globo por 26 anos, como correspondente em Nova York, entre outras funções. O jornalista Jamil Chade trabalha há duas décadas como correspondente de diversos veículos no escritório da Organização das Nações Unidas em Genebra, período em que contribuiu com BBC, CNN, The Guardian e veículos brasileiros. Já Yan Boechat cobre conflitos internacionais há 20 anos para diversos veículos, como Folha de S.Paulo e O Estado de S.Paulo. Já fez reportagens in loco na África, Oriente Médio, Rússia e América Latina.

O programa já entrevistou personalidades como a ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Marina Silva; o embaixador André Correa do Lago, presidente da COP30; o geógrafo Elias Jabbour e a economista Juliana Furno.

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site http://tvbrasilplay.com.br ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV: https://tvbrasil.ebc.com.br/webtv.

Serviço

Brasil no Mundo – domingo, dia 8/3, às 19h30, na TV Brasil

Brasil no Mundo – madrugada de domingo, dia 8, para segunda, dia 9, às 2h30, na TV Brasil

