Progressistas e MDB selam aliança em prol da pré-candidatura de Mailza ao Governo; FOTOS

O MDB e o Progressistas oficializaram uma aliança nesta quinta-feira (12), na sede do partido, em torno da pré-candidatura da vice-governadora Mailza Assis ao Governo em 2026.

O evento contou com a presença de Mailza, do presidente do MDB, Vagner Sales, e de lideranças e filiados dos dois partidos. O ato teve dois momentos: primeiro, o grupo se reuniu a portas fechadas e, em seguida, no auditório do MDB, que estava aberto ao público.

Na ocasião, Mailza reforçou o que foi prometido ao MDB pelo governo: a indicação do vice e apoio às chapas proporcionais do partido. O nome do vice deve ser oficializado na próxima semana, conforme informou Vagner Sales à imprensa.

“Hoje a vice-governadora está aqui para afirmar que o PP aceita o MDB na vice e também contribuirá para que possamos formar uma chapa federal competitiva, para que, mais uma vez, o MDB represente o Acre no Congresso Nacional”, destacou.

Há um forte movimento dentro do MDB que defende a ex-deputada federal Jéssica Sales para o cargo de vice.

“Na verdade, somos um partido que valoriza as discussões internas. Vamos receber da governadora a confirmação de que o MDB apresentará o vice. Depois, sentaremos para discutir, respeitando aqueles que também desejam ser candidatos. Após essas discussões, apresentaremos à vice-governadora o nome escolhido pelo MDB. Hoje não será decidido o vice. Na próxima semana, acredito que o MDB se reunirá no diretório para ouvir quem será esse vice que iremos indicar”, acrescentou.

Mailza comemorou a aliança com o MDB e afirmou que a entrada do partido em sua chapa fortalece o projeto.

“Quero agradecer o apoio do MDB, um partido histórico e forte, que decidiu pelo melhor projeto, que vem crescendo a cada dia e dialogando com suas bases. Essa decisão foi tomada em conjunto com sua executiva e seus membros. Agradecemos, é muito bem-vindo, e nos comprometemos, sim, com o apoio que foi discutido, atenderemos o MDB com a vaga de vice e discutiremos as vagas proporcionais ao longo desse período”, disse a vice.

Questionada sobre a possibilidade de ter Jéssica como vice, Mailza expressou uma preferência pela ex-deputada:

“Claro que o MDB tem vários nomes, pessoas com uma história na política, mas tenho um carinho especial pela Jéssica, pois ela foi deputada federal, é médica, é mulher e tem um serviço prestado, sendo uma pessoa querida pela nossa sociedade. No entanto, o MDB tem outros nomes, e isso deve ser discutido pelo partido, levando em conta todo o conjunto da aliança”, concluiu.

