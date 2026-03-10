10/03/2026
Projeto prevê soltura de oito mil filhotes de quelônios na Amazônia e alerta para tráfico ambiental

Número é o maior já registrado pelo projeto "Bicho de Casco", que atua em reserva federal.

Projeto ambiental prevê libertar cerca de 8 mil filhotes de quelônios na Amazônia neste ano.
Número é o maior já registrado pelo projeto Bicho de Casco/ Foto: Reprodução

Cerca de 8 mil filhotes de quelônios devem ser soltos na Amazônia ao longo deste ano, no maior número já registrado desde a criação do projeto de conservação que atua na região. A iniciativa integra as ações do Projeto Bicho de Casco, que trabalha na proteção e recuperação dessas espécies desde 2010.

O projeto é desenvolvido na Reserva Extrativista Baixo Rio Branco-Jauaperi, uma unidade de conservação federal localizada na divisa entre os estados do Amazonas e Roraima. No local, pesquisadores e comunidades tradicionais atuam no monitoramento de ninhos e na proteção dos filhotes até o momento da soltura.

Segundo os responsáveis pela iniciativa, o número previsto para este ano representa um marco histórico para o projeto, resultado de anos de trabalho voltados à preservação dos quelônios e à conscientização das populações locais sobre a importância da conservação dessas espécies.

Apesar dos avanços, o tráfico de animais silvestres ainda é apontado como uma das principais ameaças à sobrevivência dos quelônios na região amazônica. A retirada ilegal de ovos e filhotes para comércio clandestino continua sendo um desafio enfrentado por equipes de fiscalização e pelos próprios moradores das comunidades ribeirinhas.

Diante desse cenário, o projeto reforça a importância da participação das comunidades locais e das ações de educação ambiental para garantir a proteção dos ninhos e aumentar as chances de sobrevivência das espécies na natureza.

Veja o vídeo: 

